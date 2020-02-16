في عيد الحب كل الحب للمولودية الوجدية التاريخ يعيد نفسه : المولودية الوجدية تدخل الفرحة الى القلوب

ذة. سليمة فراجي

ما تميزت به مدينة وجدة منذ 1946 : المولودية الوجدية ، فريق أعطى الإشعاع للمدينة وبادلته نفس الإشعاع ، فكان كل من يتحدث من مسؤولين محليين ووطنيين ودوليين عن وجدة الا ويشيد بالفرقة الذهبية ، ناهيك عن الفرق الرياضية الاخرى ، لكن كان لوجدة أقطاب وأعلام منهم من رحل الى دار البقاء وهناك من هرم وشاخ ،وهناك من غادر الى مدن اخرى بعد الشعور باليأس والإحباط وجمود الاستثمار ، لكن تبقى المولودية الوجدية شامخة على مدى العقود والأجيال، لوجدة امجاد وللفريق تاريخ لانه يقودنا الى استحضار تاريخ 23نوفمبر 1956الذي شهد مباراة كروية بملعب Marcel Cerdan الملعب الشرفي بالدارالبيضاء ، والذي احتضن اول نهائي لكأس العرش في المغرب فازت خلاله المولودية الوجدية و سلمها كأس العرش المغفور له محمد الخامس قدس الله ثراه ، الذي حضر المباراة ، كما فازت بالكأس سنة 1960 في مواجهة الفتح الرباطي وسنة 1962 في مواجهة الكوكب المراكشي وبذلك تكون قد فازت بأربع كؤوس للعرش خلال الست سنوات بعد الاستقلال ،

لقد انتظر الجمهور الوجدي تلك المناسبة الرياضية الرائعة المتمثلة في اختيار مدينة وجدة لإجراء نهائي كأس العرش في المركب الشرفي الرائع ، والتي صادفت الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال المجيد كما شهد المركب الشرفي مدينة وجدة نهائي كأس العرش بين حسنية اكادير والاتحاد البيضاوي ، ولعل الانتصار الاخير هو نتيجة عمل دؤوب لمسؤولي مدينة وجدة المسلحين بإرادة وعزم ،

كلها فرص جعلت الفرق تكتشف مدينة وجدة عاصمة المغرب الشرقي ومنجزاتها الرياضية التي ستساهم في خلق حركية على الصعيد الوطني ، كما ان المناسبة تربط الماضي بالحاضر ليستمرالامل في استعادة امجاد المدينة الألفية ، بل تحقيق حلم استرجاع العصر الذهبي للفريق الذهبي . فوز المولودية في هذا اليوم يجعلنا نحلم بالبطولة ان شاء الله !

شكرا لوالي جهة الشرق ، شكرا لرئيس المولودية والمكتب المسير و للمدرب بنشيخة ولكل من ساهم في الحصول على هذه النتائج المبهرة