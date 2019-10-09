جلالة الملك يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها

الأربعاء 09 أكتوبر، 2019

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 10 صفر 1441 ه، الموافق 9 أكتوبر 2019م ، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها

ويتعلق الأمر ب:

– السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

– السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان.

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد محمد بنعبد القادر، وزير العدل.

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.

– السيد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

– السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة.

– السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

– السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

– السيدة نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.

– السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة.

– السيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

– السيد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

-السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– السيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. – السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد إدريس اعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وعقب ذلك أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذه المراسيم الحاجب الملكي السيد سيدي محمد العلوي.

وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.