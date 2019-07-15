وجدة سيتي

في إطار التحضير للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستنظم يومي 18 و19 شتنبر 2019، تحت شعار “تنمية الطفولة المبكرة.. التزام من أجل المستقبل”. نظمت التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 يوليوز 2019، مسابقة أفكار مشاريع « هاكاثون ».

وقد احتضنت ثانوية عمر بن عبد العزيز بمدينة وجدة، أشغال ورشات هاته المسابقة التي عرفت مشاركة 77 مترشحة ومترشحا، حيث تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة بهدف تطوير أفكار المشاريع المتعلقة بمواضيع تهم صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والتعليم الأولي والتحفيز المبكر والتربية الأسرية.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد والي جهة الشرق، في كلمة له بمناسبة إسدال الستار عن أشغال هاته المسابقة والإعلان عن الفائزين، بمقر الولاية، مساء يوم السبت 13 يوليوز 2019، أن هاته المسابقة تهدف إلى فسح المجال للشباب المتشبع بروح ريادة الأعمال الاجتماعية لابتكار أفكار مشاريع تتناول مختلف القضايا المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة.

وأضاف بأن هاته التظاهرة، الذي امتدت على مدار يومين ونصف، شكلت فرصة لإبراز مؤهلات أبناء جهة الشرق، وكذا التواصل وتبادل الأفكار واقتراح الحلول المبتكرة للإشكاليات المحلية والجهوية التي تخص الطفولة المبكرة.

كما نوه بالمناسبة بالمجهودات المبذولة للسيدات والسادة المسؤولين عن قطاع التربية بالجهة، والتي بفضله احتلت جهة الشرق المرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي في نسبة النجاح لنيل شهادة البكالوريا.

وفي نفس الإطار، قال السيد الوالي المنسق الوطني للتنمية البشرية، أن هاته التظاهرة التي تعد المحطة الثانية بعد ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ترمي إلى معالجة إشكالية

الطفولة المبكرة التي تعتبر أساس التنمية البشرية الحقيقية، حيث أفاد أن هناك دراسات تؤكد ان استثمار درهم واحد في العمر الممتد بين 0 و6 سنوات يحقق 13 درهما من المردودية.

وأضاف المتحدث، أن هناك إقبالا كبيرا من طرف الشباب على المشاركة في هاته المسابقة، مذكرا بأنه سيتم اختيار 12 مشروعا من 12 جهة سيتبارون وطنيا يوم 18 شتنبر بمدينة الصخيرات.

وعرف هذ اللقاء، الذي حضره بالإضافة إلى السيد رئيس مجلس جهة الشرق والسيد رئيس المجلس العلمي المحلي، عاملي إقليمي فكيك والدريوش والكتاب العامين لباقي عمالات أقاليم الجهة، ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة وفعاليات جمعوية، الإعلان عن المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة على مستوى الجهة بمسابقة الهاكاثون الأول لابتكار أفكار المشاريع في مجال التنمية البشرية.

فاحتل مشروع « تتبع » المرتبة الأولى، وهو مشروع يعنى بتطبيق معلوماتي مصحوب بسوار الكتروني متصل ومبرمج يقوم بالتذكير بمواعيد فحص الولادة ومواعيد التلقيح ويسمح بالتواصل بين الجهات المختصة بالصحة والأسرة.

فيما احتل الرتبة الثانية مشروع « طفلي »، وهو مشروع يهتم بتنمية القدرات العقلية والحسية والإبداعية للطفل من أجل الحد من الاستعمالات المفرطة للتكنولوجيا من خلال ورشات تعليمية تستهدف الطفولة المبكرة.

أما الرتبة الثالثة فكانت من نصيب مشروع « PRE CARE » و يتعلق بمعالجة النقص في مهارات وقدرات مربي ومربيات التعليم الأولي في مجال الصحة النفسية والجسدية لدى الأطفال، وذلك من خلال التكوين والتكوين المستمر لفائدتهم، وتوفير منصة الكترونية للتكوين.