العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق عروض أثمان …قطع أرضية مخصصة : ـ لمرافق سياحية و فيلات ..بالجوهرة الزرقاء مدينة السعيدية

عملية

Green House

قطع أرضية مخصصة : ـ لمرافق سياحية و فيلات ..بالجوهرة الزرقاء مدينة السعيدية

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق عروض اثمان فطعا ارضية لبناء فيلات ومرافق ساحية متواجدة بعملية Green House

بمدينة السعيدية ، وذلك حسب الجدول التالي :

النوع :

قطعا مخصصة لمرافق سياحية

ـ رقم القطعة : 100 ….المساحة : 1998.5 متر مربع

ـ رقم القطعة : 101 ………..المساحة : 1442 متر مربع

ـ رقم القطعة : 102 ……..المساحة : 1553,5 متر مربع

ـ قطعا ارضية مخصصة للفيلات :

ـ رقم القطعة : 104 ….مساحتها : 540 متر مربع

ـ رقم القطعة : 105 …مساحتها : 458 متر مربع

فعلى الراغبين في الاستفادة أن يتقدموا مباشرة الى وكالة العمران بركان الكائنة بملتقى شارع بئر انزران وشارع السلطان مولاي محمد

سحب ملفات المشاركة :

من 18 يوليوز 2019 على الساعة الرابعة زوالا

لجنة فرز طلبات الاستفادة :

يوم 19 يوليوز 2019 على الساعة الرابعة زوالا بحضور موثق

الهاتف » 0536616263