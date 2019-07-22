العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق عروض أثمان …قطع أرضية مخصصة : ـ لمرافق سياحية و فيلات ..بالجوهرة الزرقاء مدينة السعيدية
عملية
Green House
قطع أرضية مخصصة : ـ لمرافق سياحية و فيلات ..بالجوهرة الزرقاء مدينة السعيدية
تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق عروض اثمان فطعا ارضية لبناء فيلات ومرافق ساحية متواجدة بعملية Green House
بمدينة السعيدية ، وذلك حسب الجدول التالي :
النوع :
قطعا مخصصة لمرافق سياحية
ـ رقم القطعة : 100 ….المساحة : 1998.5 متر مربع
ـ رقم القطعة : 101 ………..المساحة : 1442 متر مربع
ـ رقم القطعة : 102 ……..المساحة : 1553,5 متر مربع
ـ قطعا ارضية مخصصة للفيلات :
ـ رقم القطعة : 104 ….مساحتها : 540 متر مربع
ـ رقم القطعة : 105 …مساحتها : 458 متر مربع
فعلى الراغبين في الاستفادة أن يتقدموا مباشرة الى وكالة العمران بركان الكائنة بملتقى شارع بئر انزران وشارع السلطان مولاي محمد
سحب ملفات المشاركة :
من 18 يوليوز 2019 على الساعة الرابعة زوالا
لجنة فرز طلبات الاستفادة :
يوم 19 يوليوز 2019 على الساعة الرابعة زوالا بحضور موثق
الهاتف » 0536616263
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