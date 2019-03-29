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VIDEO عرض السيد خالد السبيع في المنتدى الدولي للتعاون والشراكات بمدينة السعيدة بعنوان : الجاذبية وتنافسية المجالات الترابية …

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خلال اشغال المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المنظم بمدينة السعيدية يوم الأثنين 25 مارس الحالي 2019 ،قدم السيد خالد السبيع نائب رئيس جهة الشرق عرضا هاما حول موضوع : الجاذبية …,وتنافسية المجالات الترابية …
كما هو معهود في عروضه ومداخلاته اعتمد السيد خالد السبيع على لغة الأرقام ، وعلى الواقعية والصراحة ، بعيدا عن لغة الخشب ، مبرزا مختلف المشاكل والاكراهات التي تعيشها الجهة الشرقية على مستوى العديد من المجالات ، سواء منها الترابية ، او الاقتصادية ، او الاجتماعية ….
ونظرا لأهمية العرض ارأت وجدة سيتي تقديم تسجيله الكامل ….وذلك تعميما للفائدة

 
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