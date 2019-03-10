مدينة وجدة تتعزز بمصحة متخصصة في علاج الأورام السرطانية مجهزة بأحدث ما انتجته التكنولوجيا في هذا المجال VIDEO

مركز كبير للأنكولوجيا والتصوير الطبي يفتح ابوابه بوجدة

قامت مجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب، بتدشين آخر وحدة لها بوجدة. المصحة المدعوة المركز الشرقي الكندي، وهي مصحة متخصصة في الأنكولوجيا والتصوير الطبي، مجهزة بأحدث التقنيات في هذا المجال ….والتي من شأنها الاستجابة إلى احتياجات ساكنة الجهة الشرقية، في ما تعلق بالتكفل المتخصص بالمرضى المصابين بالسرطان، بالوضع رهن اشارتهم خدمات علاج ذات جودة.

المركز الجديد الذي تم تطويره بشراكة مع خبراء محليين وأجانب ومتكون من 5 طوابق بمساحة 4100 م م، يمكنه استقبال أكثر من 6000 مريض في السنة، واستلزم 24 شهرا لبنائه باستثمار يفوق 100 مليون درهم.

نشاطه الطبي مهيكل على أساس قطبي نشاط متكاملين، يمكنان من تغطية مجموع احتياجات المرضى المصابين بالسرطان، يشملان على حد سواء التشخيص والعلاج:

» قسم الأنكولوجيا، يمكن من عرض كل العلاجات الضرورية للتدواي من السرطان : 6 ست قاعات للاستشارة الطبية، مستشفى نهاري للعلاج الكيميائي، غرف العمليات الجراحية، مصلحة استشفاء، قبو العلاج الاشعاعي مزود بمسرع طولي من الجيل الجديد ووحدة للاشعاع الفيزيائي المزود بتجهيزات حديثة لقياس الجرعات ومراقبة الجودة. سيكون المركز كذلك مزودا بوحدة للعلاج الاشعاعي الموضعي HDR و قاعتين للايراتريبي.

» وحدة التصوير الطبي مزودة بمعدات تكنلوجية كاملة، تتضمن وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي 1.5 تيسلا، سكانير، طاولة للتحكم عن بعد، جهاز رقمي لتصوير الثدي وجهازي تصوير بالصدى.

افتتاح مصلحة للطب النووي، متوقع في سنة 2019.

فريق المساعدين الطبيين والاداريين، تم اختياره محليا وتم تكوينه بمراكز الأنكولوجيا التابعة لمجوعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب ، لأجل ضمان أحسن تكفل بالمرضى.

مدير المركز، الدكتور خالد مقاوم، متخصص في الأنكولوجيا والعلاج الاشعاعي، وحاصل على دبلوم من كلية الطب بديجون، وقد استكمل تكوينه بمركز أوسكار لامبير بليل. غني بخبرة طويلة لأكثر من 15 سنة بفرنسا، مرورا من مركز جورج فرانسوا لوكليرك بديجون إلى مركز هنري بيكريل بروان ومركز أوسكار لومبري بليل، صرح لنا الدكتور مقاوم : لقد مارست بصفة اختصاصي في السرطان، بمركز محاربة السرطان هنري بيكريل بروان. وبالرغم من وضعيتي المهنية الجيدة بفرنسا، فتعلقي بالمغرب، كان أقوى. وبناء المركز الشرقي الكندي بوجدة، الذي يضاهي وأكثر المراكز الغربية، ببنيته التحتية وتجهيزاته المتطورة، سواء في مجال العلاج بالأشعة والتصوير، سيمكن مرضى المنطق الشرقية من الاستفادة من آخر التطورات الطبية في مجال الأنكولوجيا. كل هذه العناصر ستضمن لمرضانا المغاربة، تكفلا قياسيا بمرضهم ».

إن مجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب، التي استراتيجيتها راسخة في شراكة قوية مع الهيئة الطبية، تستثمر بشكل كبير في التكنولوجيات الحديثة الموجودة على الصعيد الدولي، خدمة للمواطنين المغاربة.

تجدر الاشارة إلى أن مجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب التي أسسها ويقودها السيد محمد المنجرة، هي أول مجموعة خاصة متخصصة في مجال الأنكولوجيا والتصوير الطبي بالمغرب، بهدف التوسع والامتداد إلى مجموع التراب المغربي لتعرض علاجات مميزة. ففي هذا الاطار وبعد الدار البيضاء، مراكش والرباط، المجموعة تتطور خارج المحاور التقليدية للتوجه إلى المنطقة الشرقية.

فبعد دكتوراه في الهندسة البيوطبية ومسار مهني لأكثر من 20 سنة بالولايات المتحدة وفرنسا، في المجال الطبي، وبهدف مشاركة تجربته وشغفه في هذا المجال، استثمر محمد المنجرة في مشروع مجموعة الأنكولوجيا والتشخيص بمشاركة كفاءات طبية كبيرة بالمغرب، لعرض أحسن العلاجات ذات المستوى العالمي بمراكز المجموعات.

تجدر الاشارة إلى أن الأسعار المطبقة بمؤسسات المجموعة، تحترم تعريفات ANAM

اليوم مراكز الفحص و العلاج للمغرب تتوفر على مراكز أشعة بالدار البيضاء، الرباط ومراكش ومصحات متخصصة في الأنكولوجيا بمراكش والدار البيضاء، وكذا مختبر لعلم الأمراض.