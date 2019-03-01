مخجل..أين والي جهة الشرق من وصايا العثماني الذي حثّ على الانصات للمقاولين والعناية بالمستثمرين؟

رسبريس

حث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كافة أعضاء حكومته ومن خلالهم جميع المسؤولين والأطر والموظفين على أن يظلوا تحت تصرف المقاولة لتسهيل حياتها والاستجابة لطلباتها أو لشكاياتها.

وأكد رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس 28 فبراير 2019، على ضرورة الإنصات للمقاولين والمستثمرين وتقديم الأجوبة المقنعة لهم، وفي الوقت المناسب، “وإذا تعذر على أي إدارة ذلك، فعليها إما أن تلجأ إلى إدارة أخرى معنية أو ترجع الأمر إلى رئاسة الحكومة لنسهل مهمتها”، حسب رئاسة الحكومة.

وأوضح العثماني أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولة من واجب الإدارة، “ولا يمكن التساهل بشأنها، ولن نتساهل في ذلك لأن هذا هو الذي يدعم الاقتصاد ويعطي دفعة للتشغيل وإحداث الثروة”، مشيرا إلى أن جميع القطاعات معنية بتحسين التواصل مع المقاولات والمستثمرين وأن تكون الإدارة قادرة على الإنصات وحل المشاكل والاستجابة لشكايات وطلبات المقاولات في الوقت والآجال المناسبة.

وشدد رئيس الحكومة أن على أن الإدارة يجب أن تكون إدارة مواطنة و فاعلة، الأمر الذي يستلزم الرد على الشكايات بأجوبة مقنعة وفي الوقت المناسب.

وأكد العثماني على أن علاقة الإدارة بالمقاولة والمستثمرين “تحتاج إلى الثقة والاحترام وإلى الجدية والمصداقية في التعامل لتجاوز الشك وعدم احترام القانون”، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن اللامبالاة لتحقيق تحول حقيقي في الإدارة المغربية، حسب المصدر ذاته.

هذا كلام السيد العثماني الذي يبقى بالنسبة لجهة الشرق بعيد التحقيق وبعيد المنال ,لأنه بكل صراحة وبكلام مسموع يتربّع على جهة الشرق واليا ابوابه موصدة منذ تعيينه بتاريخ 29 يونيو 2017 ,حيث لم يأخذ بوصية رئيسه المباشر السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي حثه لحظة تنصيبه على أهمية التواصل وسياسة القرب من المواطنين . لكن كان ذلك كلام ليل محاه النهار الموالي للتنصيب . فمنذ ذلك الزمن وهذا الوالي غير مكترث بما يحيط به لا من قريب ولا من بعيد . فيمكن لأي مستثمر ان يلتقي مع أفخم رئيس دولة في العالم من دون مشقة اوعناء . لكنه من سابع المستحيلات ان يتملى بطلعة هذا الوالي حتى في الطريق العام , لأنه وبكل بساطة هذا المسؤول الترابي نكاد نجزم انه لا يعرف من عاصمة زيري ابن عطية الا الطريق الذي يمر به جيئة وذهبا من قصره الأسطوري الى مكتبه المخملي في اعلى طابق بولاية جهة الشرق؟ ولما حوّر طريقه ذات اربعاء الى وجهة الملعب الشرفي الذي هيأ له من قبل لجنة قيادة –اييه قيادة – “طبّز لها العين” فكانت مسؤوليته تابثة وواضحة المعالم انطلاقا من التقرير المنجز بخصوص “الديربي” الاسود. لذلك فعلى السيد العثماني ان يهبط الى مدينة وجدة عاصمة جهة الشرق فسيرى ويسمع ما لا يسره ولا يسعده من تذمر و استياء واحباط ويأس ووو من حناجر ما تبقى من الفاعلين الإقتصاديين والفاعلين التنمويين والفاعلين الجمعويين والفاعلين الرياضيين والمثقفين والنخب نتمنى ذلك في القريب العاجل ,لأن جهة الشرق تغرق وهذا الوالي يصرّ على المزيد من العزف كما عبرنا على ذلك في مقال سابق .

غدا الجمعة سيجتمع هذا المسؤول على مضض مع كاتب الدولة المكلف بالإستثمار السيد عثمان الفردوس , ترى عن أي استتثمار سيتحدث هذا الرجل ؟هل عن الحي الصناعي بمدينة وجدة الذي تحول الى ميّت صناعي بامتياز بعدما رحّلت الأغلبية الساحقة من الشركات خدماتها الصناعية الى وجهات أخرى ؟. هل سيتحدث هذا المسؤول عن التيكنوبول المشروع الصناعي الذي تحول هو ايضا الى ما يشبه مستودعات و”فيترينات ” لعرض السيارات فقط . هل سيتحدث عن آلاف المناصب التي تم احداثها وعشرات الوحدات الصناعية التي تم جلبها ؟ وعن أية ارقام ومؤشرات لتنمية جهة الشرق تحققت في عهده سيبشرنا ؟ نعتقد ان هذا اللقاء هو بمثابة منذبة و “منيحة” تعرّي الفشل الذريع لهذا السؤول ودون ان نزيد في فرك الجرح بالملح نقول فاقد الشيء لا يعطيه والسلام

RESPRESS.MA المصدر.