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المسيرة الجهوية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة تندد بسياسة الحكومة التفقيرية للطبقة الشغيلة بالمغرب VIDEO

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نظمت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل مسيرة جهوية بوجدة صباح يوم الأحد 24 فراير الحالي 2019 ، شاركت فيها محتلف القطاعات العمالية ، المسيرة التي انطلقة من مقر الكنفدرالية بالقرب من السوق المغطى جابت اهم شوارع المدينة ، مرددين شعارات تندد بسياسة الحكومة تجاه الطبقة العاملة ، والتي تنهج آلية  » افقار الفقير واغناء الغني « …
المسيرة مثلت ايضا احتجاجا على :
ــ الهجوم على القدرة الشرائية للشعب المغربي عبر الرفع المستمر للأسعار والضرائب
،، الهجوم على الحقوق الاجتماعية ( التعليم ، الصحة ، السكن ، الشغل )
ـ الأجور والتعويضات الخيالية للوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية
ـ عدم احترام بنود مدونة الشغل على علاتها والتضييق على الحريات النقابية
الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، التي تابعت مسيرة الجهوية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل تقدم في التسجيل المصور رفقته مختلف وقائعها

 
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