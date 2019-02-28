المسيرة الجهوية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بوجدة تندد بسياسة الحكومة التفقيرية للطبقة الشغيلة بالمغرب VIDEO

نظمت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل مسيرة جهوية بوجدة صباح يوم الأحد 24 فراير الحالي 2019 ، شاركت فيها محتلف القطاعات العمالية ، المسيرة التي انطلقة من مقر الكنفدرالية بالقرب من السوق المغطى جابت اهم شوارع المدينة ، مرددين شعارات تندد بسياسة الحكومة تجاه الطبقة العاملة ، والتي تنهج آلية » افقار الفقير واغناء الغني « …

المسيرة مثلت ايضا احتجاجا على :

ــ الهجوم على القدرة الشرائية للشعب المغربي عبر الرفع المستمر للأسعار والضرائب

،، الهجوم على الحقوق الاجتماعية ( التعليم ، الصحة ، السكن ، الشغل )

ـ الأجور والتعويضات الخيالية للوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية

ـ عدم احترام بنود مدونة الشغل على علاتها والتضييق على الحريات النقابية

الجريدة الالكترونية وجدة سيتي ، التي تابعت مسيرة الجهوية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل تقدم في التسجيل المصور رفقته مختلف وقائعها