احداث خطيرة افسدت لقاء دربي الشرق بين المولودية الوجدية ونهضة بركان …من يتحمل المسؤوليةVIDEO!!

كل مقومات العرس الكروي كانت حاضرة في دربي الشرق بين المولودية الوجدية والنهضة البركانية ، بمناسبة افتتاح المركب الشرفي في حلته الجديدة ،ارضية معشوشبة طبيعية قل نظيرها، اسماء لامعة من الطرفين كانت حاضرة بحمولتها التاريخية، والتي ابلت البلاء الحسن في الملاعب الوطنية ، ابوا الا ان يقدموا قبل انطلاق اللقاء باقات من الورود عربونا عن الحب والتقدير للجماهير التي تابعت هدا اللقاء التاريخي… اهازيج فلكلورية وتشجيعات منقطعة النظير للجماهير الوجدية والبركانية التي حجت بكثرة لمتابعة هذا اللقاء التاريخي ، الذي اداره في سابقة من نوعها الحكم الدولي السنغالي ماكيتي نداي ، فعاليات مدنية و رياضية تابعت هدا اللقاء التاريخي…

الا ان نهاية اللقاء عرفت أحداثا مأساوية بعدما اقتحمت عناصر من الجماهير الوجدية والبركانية رقعة الملعب وتشابكت فيما بينها في مشهد مؤثر، كان من نتائجه عشرات الجرحى نقلت على وجه السرعة الى مستشفى الفرابي… وتبقى الكرة في شباك الجامعة للضرب بقوة على كل من سولت له نفسه المس بالمرافق العمومية واحداث الشغب…

يدكر ان الملعب شهد اصلاحات وترميمات شملت مستودعات الملابس والقاعة المخصصة للندوات الصحافية اضافة الى الانارة، والمنصة الشرفية والأماكن المخصصة للصحافة ،وكدا تثبيت الكراسي وستصبح سعت المركب 24 الف كرسي بعدما كانت محصورة في 35 الف مقعد، وحسب مدير المركب فالأشغال ستتواصل مباشرة بعد لقاء دربي ، وحسب نفس المصدر فينتظر ان تنتهي الاشغال في المراحل النهائية ، في غضون الاسبوع الاول من شهر مارس.

عبدالقادر البدوي