رأسية العميد عبد الله خفيفي تقود سندباد الشرق للفوز في ديربي الجهة الشرقية أمام نهضة بركان …واحداث شغب وفوضى تفسد هذا العرس الرياضي VIDEO

رشيد نشينشmco.ma

في مباراة مؤجلة عن الأسبوع 16 من البطولة الوطنية، حل فريق نهضة بركان ضيفا على المولودية الوجدية بالملعب الشرفي بوجدة. وقد دخل الفريق البركاني بتشكيلة منقوصة من لاعبين أساسين غيبتهما الإصابة، هما هداف البطولة الوطنية لابا كودجو وبكر الهيلالي، فيما غاب عن المولودية الوجدية عبد المولى برابح القادم من سريع واد زم الذي غيبته الإصابة كذلك منذ مباراة اتحاد طنجة.

المباراة قادها الحكم السنيغالي ناجيتي نداي لأول مرة في تاريخ البطولة الوطنية.

مع صافرة البداية بدأ فريق نهضة بركان بالضغط على دفاع المولودية الوجدية بغية تسجيل هدف مبكر يربك به فريق المولودية الوجدية، حيث استمروا على هذا النهج خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الأول لكن ومع الخروج الاضطراري للاعب حمدي لعشير بسبب الإصابة والذي تم تعويضه بسلمان ولد الحاج بدأت تقل خطورة الفريق البركاني، بعدها بدأنا نشاهد ردة فعل المولودية الوجدية بهجمات افتقدت للدقة واللمسة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالبياض صفر لمثله.

خلال الشوط الثاني ركز المدربين على الجانب التكتيكي لتجنب الهزيمة وربما تسجيل هدف، الشيء الذي تأتى للاعب عبد الله خفيفي في الدقيقة 54 عن طريق ضربة رأسية محكمة بعد تمريرة جيدة من اللاعب سليم نداو . وبعد هذا الهدف بدأ فريق المولودية الوجدية يتراجع بعض الشيء إلى الوراء واللعب على المرتدات وخاصة بعد خروج اللاعب نوح السعداوي وتعويضه بمالدافع أورجي للحفاظ على النتيجة. في حين كثف فريق نهضة بركان من هجماته قصد تعديل النتيجة إلا أن يقظة دفاع المولودية الوجدية والحارس بوجاد وقفا سدا منيعا في طريق الفريق البركاني لينتهي اللقاء بفوز سندباد الشرق بهدف للاشيء. وبذلك يكون الفريق الوجدي قد ارتقى إلى المرتبة الثامنة ب 24 نقطة خلف كل من نهضة بركان والجيش الملكي بنفس رصيد النقاط مع تفوق هاذين الأخيرين بفارق الأهداف.

المباراة عرفت حضور جماهيري غفير أثث مدرجات الملعب الشرفي.

وبعد نهاية المقابلة عقد السيد مصطفى الراضي مساعد مدرب المولودية الوجدية بمعية الحارس المتألق محمد بوجاد ندوة صحفية عبر فيها السيد الراضي عن سعادته بهذا الفوز وخاصة كونه جاء في مباراة ديربي، حيث قام بشكر جميع اللاعبين عن الروح القتالية وشدد على ضرورة العمل الجاد ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية لتقريب الفريق من المراكز الآمنة. فيما قال الحارس بوجاد أنه جد مسرور بهذا الفوز ويريد مواصلة باقي أطوار البطولة بنفس العزيمة والقتالية قصد تحقيق نتائج ايجابية وبناء فريق قادر على احتلال مراكز متقدمة خلال السنوات المقبلة. بينما امتنع مدرب نهضة بركان عن حضور الندوة الصحفية التي تلت المقابلة لأسباب مجهولة.

للإشارة ففريق المولودية الوجدية سيرحل لملاقاة فريق أولمبيك أسفي نهاية الأسبوع الجاري بينما فريق نهضة بركان تنتظره مباراة صعبة للغاية أمام فريق الرجاء الرياضي يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رشيد نشينش