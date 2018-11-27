ارتفاع عدد المجرمين في وجدة بشكل مذهل : ولاية امن وجدة تقوم بتوقيف حوالي 1000 شخص في ظرف يومين فقط

المديرية العامة للأمن الوطني

27 نونبر 2018

ولاية أمن وجدة

خبـــــــر

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 26 نونبر الجاري، عن توقيف 965 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عدة أفعال إجرامية، من بينهم 705 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف جرائم مختلفة، بينما تم توقيف 260 شخصا كانوا مطلوبين للعدالة بموجب مذكرات بحث لتورطهم في اقتراف جنايات وجنح.

وقد تم التركيز خلال هذه العمليات على زجر القضايا المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، وتلك الماسة بالإحساس بأمن المواطنين، إضافة إلى زجر قضايا الاتجار في المواد المخدرة والمهلوسة، والتي أسفرت معالجتها، عن حجز 5383 غراما من مخدري الشيرا والكيف، و199 قرصا مهلوسا، علاوة عن 1628 قنينة خمر مهربة و130 لترا من الكحول الطبي و308 علبة سجائر مهربة، بالإضافة إلى حجز 22 سكينا من مختلف الأحجام و 04 سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة.

أما في مجال السلامة المرورية، فقد مكنت إجراءات المراقبة التي اعتمدتها فرق شرطة المرور، بتنسيق مع باقي عناصر الأمن العمومي، من زجر 981 مخالفة لقانون السير والجولان، أسفرت عن إيداع 60 سيارة و23 دراجات نارية بالمحجز البلدي.

وتندرج هذه الحصيلة، في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.