ارتفاع عدد المجرمين في وجدة بشكل مذهل : ولاية امن وجدة تقوم بتوقيف حوالي 1000 شخص في ظرف يومين فقط
المديرية العامة للأمن الوطني
27 نونبر 2018
ولاية أمن وجدة
خبـــــــر
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 26 نونبر الجاري، عن توقيف 965 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عدة أفعال إجرامية، من بينهم 705 شخصا جرى ضبطهم متلبسين باقتراف جرائم مختلفة، بينما تم توقيف 260 شخصا كانوا مطلوبين للعدالة بموجب مذكرات بحث لتورطهم في اقتراف جنايات وجنح.
وقد تم التركيز خلال هذه العمليات على زجر القضايا المقرونة باستعمال السلاح الأبيض، وتلك الماسة بالإحساس بأمن المواطنين، إضافة إلى زجر قضايا الاتجار في المواد المخدرة والمهلوسة، والتي أسفرت معالجتها، عن حجز 5383 غراما من مخدري الشيرا والكيف، و199 قرصا مهلوسا، علاوة عن 1628 قنينة خمر مهربة و130 لترا من الكحول الطبي و308 علبة سجائر مهربة، بالإضافة إلى حجز 22 سكينا من مختلف الأحجام و 04 سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة.
أما في مجال السلامة المرورية، فقد مكنت إجراءات المراقبة التي اعتمدتها فرق شرطة المرور، بتنسيق مع باقي عناصر الأمن العمومي، من زجر 981 مخالفة لقانون السير والجولان، أسفرت عن إيداع 60 سيارة و23 دراجات نارية بالمحجز البلدي.
وتندرج هذه الحصيلة، في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
2 Comments
شكرا لرجال الامن على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من اجل راحة المواطنين.
فالرجاء اغلاق سيبر cyber بزنقة الاطلس يعمل بدون ترخيص ويفتح من 8 ليلا الى 3 صباحا.
يقصده مجموعة من الشبان ليلا يزعجون السكان بصراخهم وسجائرهم ودراجاتهم النارية.
علما ان تراخيص السيبر cyber يجب ان توافق عليها الوكالة الوطنيةلتقنين المواصلات.
وشكرا
المرجو من السيد والي الامن ارسال شرطة المرور لملتقى حي ايريس و حي السلام و الضحى لزجر مخالفات المرور في الضوء الاحمر و البلطجة السبت ليلا امام حمام السلام بالساحة العمومية التي يستغلها البعض لبيع المخدرات في محلات تقدم اكلات وشواء غير مراقب.