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كلمة الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك خلال اللقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بقصر العدالة بوجدة VIDEO

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كلمة الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك خلال اللقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بقصر العدالة بوجدة صباح يوم الاربعاء  18 يوليوز 2018  VIDEO

 
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1 Comment

  1. Mohammed BOUASSABA
    24/07/2018 at 20:11

    ما سمعت في هذا الفيديوعدد الأطفال المتخلى عنهم والمنحرفين والمستغلين في الأوراش وضحية الهضر المدرسي والمعوقين والمتسولين وو… والأسباب التي أدت إلى ذلك وما هي الحلول التي يمكن أن تحمي هؤلاء الأطفال عوض المساطر القانونية والتنوي بالمجتمع المدني واليونيسيف.أما فيما يخص وضعية المرأة فهذا موضوع ٱخر طويل وعريض التعليق عنه موجود بالمحاكم المغربية أتركه لذوي الإختصاص.محمد بوعصابة/فاعل جمعوي الرباط

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