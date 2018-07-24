كلمة الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك خلال اللقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بقصر العدالة بوجدة VIDEO
كلمة الاستاذ فيصل الادريسي الوكيل العام للملك خلال اللقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بقصر العدالة بوجدة صباح يوم الاربعاء 18 يوليوز 2018 VIDEO
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ما سمعت في هذا الفيديوعدد الأطفال المتخلى عنهم والمنحرفين والمستغلين في الأوراش وضحية الهضر المدرسي والمعوقين والمتسولين وو… والأسباب التي أدت إلى ذلك وما هي الحلول التي يمكن أن تحمي هؤلاء الأطفال عوض المساطر القانونية والتنوي بالمجتمع المدني واليونيسيف.أما فيما يخص وضعية المرأة فهذا موضوع ٱخر طويل وعريض التعليق عنه موجود بالمحاكم المغربية أتركه لذوي الإختصاص.محمد بوعصابة/فاعل جمعوي الرباط