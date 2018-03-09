هل تنتظر السلطات بوجدة وقوع الكارثة لتتحرك : الجدار الواقي لمعمل الآجور بطريق جرادة يهدد سلامة المواطنين VIDEO

اصبح الجدار الواقي لمعمل الآجور بوجدة والكائن بطريق جرادة آيلا للسقوط في اية لحظة ، خصوصا بعد سقوط الأمطار الأخيرة حيث لوحظ تصدعا في الجدار ، كما يتبين ايضا ان جزءا صار مائلا بشكل واضح ، مما يتطلب تدخلا عاجلا للسلطات المختصة لاجراء خبرة تقنية مستعجلة ، واخبار صاحب المعمل بنتائجها لهدم الجدار واعادة بنائه قبل وقوع الكارثة ـ لا قدر الله ــ فلا يعقل ان يتم الاكتفاء بكتابة جملة بالأحمر تقول : ان » الحيط في خطر »

هذا وقد سبق ان سقط الجدار الواقي لأحد المعامل بالدار البيضاء قبل ثلاثة اشهر اودى بحياة تلميذة في مقتبل العمر واصابة آخرين بجروح ، بالاضافة الى خسائر مادية بالسيارات التي كانت مرتكنة بجانب الحائط