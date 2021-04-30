لِمنْ رَكبَ الهَلاكَ يراهُ فلْكًا

رمضان مصباح الادريسي

الى أرواح غرْقى البحر، شهداءِ العيش الكريم؛ الذين- لِخللٍ ما- لم يَعودوا يرَونَهُ الا خارجَ خرائطِ الوطنِ.

حتى لا يتكرَّس الوطنُ طارِدًا لشَبابِه.

تعانَقَ موجُه وأقامَ مَبكىَ = لِمَن هُدِرت كرامتُه وأنْكى

يغالبُ فقرَه ويقول صَبْرًا = وانْ ظمِئتْ سحابتُنا ستَزْكى

وما ظمِئت سحابتُه ولكنْ = تخَبَّطَ مَن يُدبِّرها فأشْكَى

وغَلَّقَتِ المظالمُ بابَ رِزقٍ = وأشْرِعتِ البحارُ لمن تَشكَّى

فانْ يَكن الوباءُ قضاءَ قهرٍ= فأبغَضُ مِنه أنْ صُفِدت يداكَ

يُنكِّل بالفقيرِ بأخْبَثينِ = يُعَسِّر رِزقَه ويَعُدُّ هَلْكَى

فعُلِّقتِ القلوبُ بقوتِ يومٍ = إذا ظفِرَت به ،حدثٌ ويُحْكى

وأجْدَبتِ المحَبَّةُ في قلوبٍ = وأثْقلها الفسادُ يَزيدُ دَعْكًا

توَزَّرَ من تَصدَّرها بِدينٍ = وإذْ وسِخَتْ عَباءتُه تباكَى

تحزَّب من يُراودُها حَلوبًا = لشَفْطِ مَعينِها ، ويَزيدُ هَتْكًا

فأرْعدَ منْ يريدُ بها صَلاحًا = وطورِد ، من يُطَهِّرها، دِراكًا

فَوَا خَجلاً وَوا الَمًا وحُزنًا = لِمن ركِب الهلاكَ يراهُ فُلكًا

لِينْجُو من مكارِهها غريقًا = تُكفِّنه الرِّمالُ بِجَنبِ عَرْكَى

تُناوِشُه القَشاعمُ في خلاءٍ = وإذْ ألِفَتْ تعودُ الى كَذاكَ

فكَيفَ بنا وفِتيتُنا بَوارٌ = بِلا عَمل بلا أملٍ، وذاكَ

مآلُهُم اذا ركِبوا ،ويُمْسي = تُردِّدُه العوالِمُ جَهرًا ولوْكًا؟

كَفى به ظلمَنا وكفى نَكالاً = لَقد وأدَتْ قساوتُنا مَلاكًا

اذا ذَرفتْ مدامِعُه بِبحْر = تلينُ لها مهالكُه ضِناكًا

تُدينُ قساوةً وجُحودَ أهلٍ= وتَرْحَلُ بالغَرِيق الى هُناكَ

بَني وطني اذا تخِمَتْ بطونٌ = فقد ظلَمَت ولو مَلكَتْ بُنوكًا

« اذا بَلغَ الفِطامَ لنا صَبِيٌّ » = تَحِقُّ له الحقوقُ ، تُسكُّ سَكًّا

فأيْن حُقوق مَن ذَرفوا دُموعا = وهُم هَمَلٌ على مَرَجٍ وَراكَا؟

شرودُ حُكومةٍ ، ونَكالُ حِزب = تخَطَّفهُ البَريقُ ،فما يَراكا

فانْ نُصِروا وعاودَهُم غُرورٌ = فقلْ نَصَبوا على وَطنٍ شِباكًا

نُسامُ زمانَها بُؤْسًا وقَهْرًا = نُغَلُّ بِسُبْحةٍ، ونَزيدُ نُسْكاً

أبريل2021