VIDEO هِي رُوحِي اصَّعَّدَتْ فِي رَحِيلٍ

رمضان مصباح الادريسي

مـَـا لِـروحي قـد حـلَّقتْ فـي عـُلاها

فــي سـمـاءٍ أسْـرارُهـا فِــي بـَهـَاها

امْـتـَطـَتْ لـَيـْلاً حـالـِكا فــي سُـراهَـا

كـَــعَــروسٍ زِنـْـجِــيـةٍ فــِــي حُــلاهـَـا

هـالَـهـَا اذْ أرْخَـــى سـُـدولاً و تـَاقـَتْ

اذْ تــَــراءَى نــُـورٌ، كـَـمـا لـَــوْ دَعــَاهـا

يــــا لـَـــهُ مـِـــنْ نـُــورٍ رَحِــيـمٍ بـِعـَيـْنٍ

مـَــا رَأتـْــهُ فِــي فَـجـْرِها أوْ ضُـحَـاها

هـِـي رُوحِــي اصَّـعَـدَتْ فــي رَحِـيلٍ

قـبْـلَ يـَومـِي، مـِنْ نـِعْمَةٍ قـدْ حَـبَاها

كـَيْ أرَى مَوْتِي قبْلَ مَوتي وَأحْكِي

عــَنْ كُـشـُوفٍ فـِي نـورِهِ قَـدْ جـَلاَهَا

أيُّ أنـــْــــــوارٍ هــَـــــــذِهِ ،اذْ تـَـــراهــَــا

تـَكْتَوِي عِشْقًا وَتمْضِي في مَدَاها؟

مـَـــا لـَـنــا عـِـلْــمٌ يــَـا الــَهِـي بِــسِـرٍّ

مــَــــا لــَـنـــا ذَوْقٌ بـَــالــِغٌ مُـنْـتَـهَـاهـا

مَــا لـَنـا هَــدْيٌ فـِـي تـَراتِـيلِ وَحْــيٍ

أوْ مَـزامِـيرٍ قــدْ سَـهـَى مَــن رَواهَــا

أوْ أنـَـاجِـيـلٍ قــَــد نَــسَـاهـا بـَـنـُوهَـا

حَـيْـثُ تَـلـْقىَ كـُـلُّ الأمـَانـِي فَـنـَاها

قَــــدْ قـضَـاهـا رَبـِّــي كَــرُؤْيَـا رَحـِـيـلٍ

نَـبْـضَ قَـلْـبِي صًــارَتْ، وَلاَ يُـنْـسِنِيهَا

حـِيـنَ أفْنَى أَمْـضِي وَلـِلرُّوحِ شَـوْقٌ

لـــلَّــذِي قدْ قَضَى لِعَيْنِي رُؤاهَا

لاَهــِـيَ النُّعْمَى بـَــلْ ضِيَاءٌ بـَـهـِيٌّ

مــِـنْ تِلاَلٍ بِيضٍ وَلاَ مـَـنْ عَـلاَهـَا

دُونَهَا وَصْفِي، قَدْ سَمَا عَنْ قَرِيضِي

حـُسْـنـُهـا طـُـــرًّا ، اذْ أرَانــِـي أراهَـــا

كـَـيـفَ اذْ نـَـدْنـُو مـِــنْ نَعِيمٍ وخُـلـْدٍ؟

كــَيـْفَ تَـرْقَـيْ يــَا تـُرْبـَةً قـَـدْ دَحَـاهَـا؟

كَــيْـفَ يـَــا لـَحْـظِـي اذْ تَــراهُ يَـرانـِي

ذَرَّةً مِـــــنْ رَمْـــــلٍ بـِـهــَا مـُــزْدَراهَــا؟

كـَــيْـــفَ لِـلْـعَـيْـنـَينِ ثـَــبـَـاتٌ وصَـــبْــرٌ

اذْ يـُـرِيـهَـا مِـــنْ فَـيْـضِـهِ مَـــا يُرِيهَا؟

ارْتَوُوا مـِـنْ وَجْــدٍ بِــلاَ قَـرْعِ جَـرْسٍ

صاخِبٍ، اذْ يَــعْــلُـو يـُــــكَدِّر صَفاهَـا

مَــالـَهَـا حَـــادٍ هَـدْيُـهَـا فـِــي قُــلـُوبٍ

حُــبـُّهـَا مِلَّهْ لاَ تـُكَفِّرْ سِــوَاهَــا

كُنْ رَسولاً للحُبِّ تَدْعُو لِسِلمٍ

لاَ كِتابا مُولِغًا فِي دِمَاهَا