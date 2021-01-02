بقلم : عبد الرحمان امقران

يعتبر نبات الخبيزى » الخبيزة » من أقدم النباتات التي عرفناها

ايام زمان بتاوريرت ونواحيها إذ كانت العادة على ذلك العهد ان فصل الشتاء غالبا مايكون مطيرا لذلك كنت وانت تتجول بين أحياء تاوريرت وفي اطرافهاالفارغة تعاين ظهور هذا

النبات بشكل مكثف وكان يضفي جمالا وخضرة على المكان

بل حتى بالقرب من منزلك قد تجد بعض منه وهو ماكنا نحن

الأطفال نستغله للعب فوق البساط الذي تكون فيه الخبيزى

فنركض ونقفز وننط ولا نحس بالعياء بل كنا نقتلع من هذا

النبات لنشكل به ما يشبه كرة أو لعبا متنوعة تبعا لما تجود به علينا قريحة الإبداع….

بل أتذكر أننا خصوصا في فصل الربيع كنا نجدها فرصة للجلوس عليها ونحن ننتظر دقات جرس المدرسة….إلا أنه من

سيئات الخبيزى أنها كانت تحيل ألبستنا إلى لون بين الإخضرار. والقتامة وهو ما كان يعرضنا للعقاب من طرف

أمهاتنا ……….كما لايفوتنا هاهنا أن نذكركم أننا كنا نذهب إلى الحقول المجاورة ونجني من الخبيزة أجملها ونضعهافي

سلة ونعود بها للمنزل لتصنع لنا منها الأم غذاء صحيا لذيذا

بعد ان تقوم بتفوير الخبيزى في الكسكاس …….