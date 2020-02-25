رواية مزرعة الحيوانات لجورج اورويل …والتمرد على سياسة الاستبداد والقمع

بقلم : وداد محمود

يقولون أمة إقرأ لا تقرأ،لا تعرف حاضرها من مستقبلها،أمة لا تأخذ عبرة من ماضيها،أمة اكتفت بعيش حياة واحدة وحيدة، ماذا لو اقترحت أن آخذكم معي لتعيشوا حياة مختلفة؟ السر لجعل هذه الفرضية حقيقة حتمية هي أن نحمل جميعا مشعل لغة الضاد، أن نصبح أمة تقرأ ،أمة تحب الكتاب لا لأنها أمة زاهدة في الحياة، لكن لأن امة لا تؤلف ولا تبتكر ولا تخترع ولا تقرأ سيكون مصيرها حتما الزوال ..

سآخذكم معي الى عالم رواية لكاتب مزج الواقع بالخيال جعل من التشبيه و المجاز فنا أتحدث عن الكاتب جورج أورويل اللذي قدم هجاءا ساخرا و نقدا لاذعا للظلم السياسي والقهر الاجتماعي ، وسلطة الاستبداد .

« جميع أنواع الحيوانات متساوية ، لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها هو اقتباس من رواية مزرعة الحيوان » للكاتب جورج أرويل وهي الرواية التي صنفت من بين أفضل 100 كتاب باللغة الإنجليزية و كان ترتيبها 31 في قائمة « Modern library » لأفضل روايات القرن العشرين.

هي رواية رمزية ترجمت النظام السياسي البشري الذي يتسم بالظلم والقهر والاستبداد في عالم الحيوانات . تبدأ الرواية بقصة مزرعة يديرها السيد جونز ، سيد جائر قاسي و ظالم عانت الحيوانات من ظلمه و قهره و سوء تعامله معها ، مما دفع بحيوانات المزرعة التمرد عليه والثورة ضده ، حيث تمكنت بالفعل من طرده لتصبح المزرعة تحت سيطرتهم ، بعد ذلك قررت حيوانات المزرعة أن تقيم مجتمعا حيوانيا قائما على سبعة توصيات تدعوا إلى الإخلاص في العمل و التفاني فيه.باسم الحرية استعبدت الحيوانات،باسم المساواة استلبت حقوقها،باسم الرخاء جوعت،وباسم الحياة سفكت دماؤها و نهبت ثرواتها، و بإسم المستقبل كممت أفواهها.و سميت الخنازير بأسياد المزرعة ، فبعدما كانت قواد الثورة الأولى أصبحت قوادا لثورة مضادة .