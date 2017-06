UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT Trois projets primés à la finale du Rallye de l’Etudiant Entrepreneur Innovant

Mardi 30 mai 2017, l’Université Mohammed V de Rabat et le Centre Universitaire de l’Entrepreneuriat a organisée la finale du Rallye de l’Etudiant Entrepreneur Innovant sous le thème : «L’innovation au service du développement durable : croisons nos savoirs pour innover ensemble » et ce ; en commémoration du soixantième anniversaire de la création de l’UM5.

Parmi les 11 projets innovants portés par des équipes d’étudiants pluridisciplinaires ; selon un communiqué qui n’est est parvenu des organisateurs, trois projets les plus innovants ont été sélectionnés par les membres du jury, lors de cette finale de la 2ème édition du grand Rallye de l’Etudiant Entrepreneur Innovant de l’Université Mohammed de Rabat (UM5) et tous les projets sont axés sur la thématique du développement durable.

Un projet innovant sur la détection des tumeurs du sein par imagerie micro-onde a remporté le premier prix de cette 2ème édition. Selon ses concepteurs ; ce projet permet la détection des petits cancers du sein en dessous de 2 millimètres, la protection des rayons X, la localisation des tumeurs cancéreuses par radiations aux micro-ondes et l’amélioration de la qualité de détection et du suivi médical des femmes pour lesquelles une procédure diagnostique a été recommandée, et surtout à long terme, ce projet permettra la réduction de la mortalité par cancer du sein, ainsi des équipements moins chers.

Le projet innovant « Banc solaire intelligent » a remporté le deuxième prix de cette compétition. Grâce à son panneau solaire ; ce projet permet de collecter l’énergie provenant du soleil, la stoker et la redistribuer sous forme d’énergie, qui peut être utilisée soit pour recharger les smartphones ou pour éclairer le périmètre du banc.

Le troisième prix selon la source d’information, a été attribué au projet : « Smart Meter » qui permet avec un seul dispositif électronique d’assurer les cinq principales fonctions notamment, l’injection avec une technologie innovante, le comptage numérique de production et de consommation, l’optimisation d’utilisations d’énergie et faire des économies de 30%, le contrôle des installations électriques et de communications des données en temps réel, ainsi d’assurer la protection préventive des installations.

En plus de ces trois projets primés, deux autres ont été incubés. Il s’agit du projet « Forest Garden » pour prévenir les incendies de forêts par la collecte d’informations utiles à la prise de décision et du projet « système innovant autonome universel d’éclosion d’œufs » qui permet la mise en place d’un système capable d’augmenter la production des poussins à partir de l’incubation des œufs indépendamment de toute intervention humaine.

Mohammed Drihem