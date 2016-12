Visite des enfants MRE à l’institut du monde arabe à Paris

L’association des parents d’élèves « Les Enfants de Demain » à Paris, présidé par Mr. WAJIH Abdeslam, en partenariat avec Chaabi Bank, a organisé une visite à l’institut du monde arabe sur le thème : « aventuriers des mers ».

Le 03 décembre 2016, plus d’une vingtaine d’élèves de la section internationale arabe, dirigé par le professeur MAJIDI Abdelmajid et d’autres établissements scolaires parisiens ont découvert l’un des principaux sites de la culture arabe dans la capitale : l’Institut du Monde Arabe ( l’IMA)

Initié par l’association des parents d’élèves « Les Enfants de Demain » à Paris, qui œuvre dans la promotion de la langue arabe et de la culture marocaine, les enfants ont pu découvrir l’exposition des aventuriers de Sindbad à Marco Polo. Cette exposition met en relief le lien intime qui existe entre l’homme et la mer, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.

Guidé par Madame Maris George Nida, le groupe d’élèves a suivi, en proposant les expositions mises en relief, un chronologique de l’exploration du monde, et les techniques utilisées à l’époque qui relève d’une contribution osmotique dont les navigateurs arabes ont un rôle dans cet échange multiculturel.

En visitant cette exposition, cela a permit aux enfants de découvrir la cartographie arabe et les récits de voyage des grands navigateurs arabes et européens.

A la fin de cette matinée dédiée à la culture et à la science, les enfants de demain ont davantage pu se rendre compte de l’importance de la mer comme espace d’échange incontournable entre l’Orient et l’Occident.