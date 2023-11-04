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قاطعوا تشبعوغ

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شاهدت بعض الفيديوهات حول مقاطعة ماكدو ففرحت للأمر إلا أن مروري قبل أيام قرب ماكدو مدينتي أطفأ الفرحة. لم يكن مملوءا لكن كان هناك زبناء.

وددت لو سألتهم ::واش من نيتكم؟ واش كتشبعو فماكدو؟

أذكر أنه قبل حوالي عشرين سنة تناولت وجبة في ماكدو بالدار البيضاء. كان الأمر صدفة و كانت المرة الأولى و الأخيرة التي ادخل فيها محلا لهذه الماركة.

خرجت متأخرا من عيادة احد الأطباء حوالي الساعة 13 و كان الجوع قد امسك بتلابيب الأمعاء و استبد بالمعدة فسرت أبحث عن مطعم أهديء فيه من روع الجوع. ذهبت يمنة و يسرة و العين على مطعم شعبي من مطاعم إخواننا السواسا لكن دون جدوى حتى رمقت محلا لماكدو.ودون تفكير دخلت و تمليت في الصور المعروضة أمامي للوجبات المقترحة فاخترت أسمنها.

و يا لمكر الصورة. ما إن أحاط بها الإبهام و السبابة و الوسطى حتى تحولت إلى « خرينݣو ». ثلاثة أصابع و ثلاث لقيمات أنهت ما كان وجبة في ثواني، أما عشرة أقلام بطاطس التي كانت تتكأ على جانب من الطبق فلم تفتح و لم تسد الرمق.

خرجت من هناك و كلي حنق. أحسست و كأنني أديت الفلوس فقط مقابل الجلوس .

ذهبت أبحث عن مطعم يشعرني بأنني أكلت و شبعت. تمشيت طويلا حتى استوقفتني واجهة زجاجية بها دجاجات مشوية.

و جدت أخيرا ضالتي. ربع دجاجة و بعض بطاطس و مرق إستطاعوا أن يسدوا الرمق.

منين تشبع الكرش تݣول للرّاس غنّي.

خرجت من مطعم صديقنا و أنا أشدو::و الله ما نعاود نضيع فلوسي فماكدو.

ويبقى السؤال المحير :واش نتوما كتشبعو بهمبورݣر؟أحقا تشبعون؟

المقاطعة مفيدة لك أولا.

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