أريد فقط أن أفهم.

في الهند:

– نوبور شارما، هندوسية تحدثت عن نبي لا تعرفه و أساءت إليه.

في المغرب:

– حكيمة، شاعرة مغربية قالت قبل عشرين سنة: « ملعون من قال خلقت من ضلع أعوج، » و خرج لفيف من اليسار آنذاك يساندها بتوقيع عرائض دعم و مساندة لحريتها في التعبير.

– أحمد،مدرس الفلسفة المفكر قال عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم بأنها رسالة إرهابية لا يجب أن تدرس للتلاميذ.( الفيديو موجود في اليوتيوب).

– مينة، مدرسة فلسفة أخرى تطعن في السيرة و تتحدث بسوء عن زواج الرسول الأكرم من أمنا عائشة.

– ميساء مدونة حرباء أساءت للذات الإلاهية: » الله شاد الشواية. »(الفيديو موجود في يوتوب).

و نسيت البقية.

الأولى مواطنة هندية و البقية مغاربة مسلمون يعيشون بيننا و من المفروض أنهم يعرفون أكثر مما تعرف مسئولة في الهند.

فهل يستقيم أن نحتج على هندية و نغض الطرف عن الذين يعيشون بيننا و أسماؤهم كأسمائنا؟

هل للإساءة معنى لم يذكره لسان العرب لا ينطبق إلا على غير العرب؟