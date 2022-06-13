أريد فقط أن أفهم
أريد فقط أن أفهم.
في الهند:
– نوبور شارما، هندوسية تحدثت عن نبي لا تعرفه و أساءت إليه.
في المغرب:
– حكيمة، شاعرة مغربية قالت قبل عشرين سنة: « ملعون من قال خلقت من ضلع أعوج، » و خرج لفيف من اليسار آنذاك يساندها بتوقيع عرائض دعم و مساندة لحريتها في التعبير.
– أحمد،مدرس الفلسفة المفكر قال عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم بأنها رسالة إرهابية لا يجب أن تدرس للتلاميذ.( الفيديو موجود في اليوتيوب).
– مينة، مدرسة فلسفة أخرى تطعن في السيرة و تتحدث بسوء عن زواج الرسول الأكرم من أمنا عائشة.
– ميساء مدونة حرباء أساءت للذات الإلاهية: » الله شاد الشواية. »(الفيديو موجود في يوتوب).
و نسيت البقية.
الأولى مواطنة هندية و البقية مغاربة مسلمون يعيشون بيننا و من المفروض أنهم يعرفون أكثر مما تعرف مسئولة في الهند.
فهل يستقيم أن نحتج على هندية و نغض الطرف عن الذين يعيشون بيننا و أسماؤهم كأسمائنا؟
هل للإساءة معنى لم يذكره لسان العرب لا ينطبق إلا على غير العرب؟
Aucun commentaire