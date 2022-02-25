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والد السيد حموتي الواسيني في ذمة الله عز وجل

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والد أخي الفاضل السيد حموتي الواسيني في ذمة الله عز وجل

محمد شركي

 لبى نداء ربه اليوم والد أخينا الفاضل السيد حموتي  الواسيني  مفتش مادة علوم الحياة والأرض سابقا بمديريات أكاديمية جهة الشرق ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأخينا الفاضل ولأشقائه ، وجميع أهله وذويه الكرام  بعزائنا الحار في مصابهم الجلل ، ونضرع إلى المولى جل وعلا أن يعظم أجرهم ، ويلهمهم الصبر والسلوان ، كما نسأله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وجميل عفوه ، ويسكنه فسيح جنانه بجوار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، ويسقيه شربة هنيئة مريئة من حوضه ، بيده الشريفة رفقة الصالحين من عباده .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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