إصابة الكلي تحدث في نصف الحالات الذئبة الحمراء

يعد اليوم العالمي للكلى فرصة للجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والأمراض الجهازية ، برئاسة الدكتورة خديجة موسيار، لتذكير خطورة مرض الذئبة الحمراء على الكلي موازاة مع أعضاء حيوية للغاية أخرى مثل القلب و الجهاز العصبي. الذئبة الحمراء من أمراض المناعة الذاتية التي يهاجم فيها جهاز المناعة خطأ خلايا الجسم السليمة في أجزاء مختلفة من الجسم.بصيب المرض النساء بدرجة أولى بنسبة تسع أضعاف مقارنة بالرجال، و بالأخص الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية أو الآسيوية اللذين يكونون أكثر عُرضة للمرض من ذوي الأصول الأوروبية.

. مرض مناعي ذاتي متعدد الأقنعة

من أهم أعراض الذئبة الحمراء حساسية فائقة لأشعة الشمس،تخص 80℅ من المرضى و تظهر عبارة عن بقع جلدية حمراء كبيرة تاخد شكل فراشة تغطي الوجه والخدين وقصبة الأنف. يمكن أن يطال هدا الطفح أماكن أخرى للجسم المعرضة لأشعة الشمس مثل العنق و المنطقة العليا من الصدر و الذراعيين . و تعود تسمية المرض إلى هذه العلامة الحمراء التي تظهر على وجه المريض و تشبه قناع الكرنفال. هذه العلامة في غاية الأهمية لان بفضلها ومع معايير تشخيصية أخرى يمكن أن نميز بين الذئبة الحمراء و أمراض مناعية جهازية أخرى تشبهها كالروماتيزم الرثياني و المتلازمة الجفافية.

من الأعراض الشائعة للمرض التي تخص ما يقارب 90℅ من المصابين، ألام في المفاصل يكون من نوع التهابي بحيث أن ذروته تكون في الليل مع تحسن نسبي أثناء النهار مرورا بفترة تيبس صباحي. من الممكن أن يكون هناك تورم و احمرار للمفاصل ، من الممكن كدالك أن يهم هذا الالتهاب جميع المفاصل لكن تهم الإصابة في الغالب المفاصل الصغيرة لليد و من خصائصه انه مبدئيا لا يخلف دمارا لها عكس الروماتيزم الرثياني .

رصد إصابة الكلي ضرورية لدى مرضى الذئبة الحمراء

يصيب المرض 0.5 إلى 1 من كل 1600 نسمة و خصوصا النساء ما بين سن العشرين و الثلاثين أي أثناء حقبة النشاط التناسلي. في 10 إلى 15℅ من الحالات يصيب المرض الأشخاص من دون سن السادسة عشر و يتسم هدا البدء المبكر بجدية الإصابة.

تختلف أعراض المرض و حدته من شخص لأخر و يتطور المرض بشكل دوري مع فترات سكون و فترات نوبات يمكن أن تكون شديدة الخطورة، تصاحبها ارتفاع حرارة الجسم من دون ما وجود أي تعفن ميكروبي، مع نقص في الوزن و تعب شديد. أثناء هده النوبات يتساقط الشعر بكثرة . قد يؤثر المرض على وظيفة الكليتين تودي إلى فشل كلوي كامل . و قد يصاب المريض بضيق في الشريان التاجية وذبحة صدرية أو بالتهاب لأغشية القلب.إصابة الجهاز العصبي تدل على تطور خطير للمرض و تتجلى في تغيرات في السلوك و تشنجات عصبية، أو شلل في الأطراف. يمكن أن يحدث المرض التهابا جادا على مستوى العين.

من العلامات الاعتيادية للمرض جفاف العيون و الفم ،تقرحات في الفم، و تحول لون أصابع اليدين عند تعرضها للبرد من اللون الوردي المعتاد إلى اللون الأبيض أو الأزرق ، العلامة المعروفة بظاهرة رينود أو برودة الأطراف . الحوامل المصابات بمرض الذئبة قد يواجهن مشاكل إجهاض متكرر .و تشكل فترة الحمل خطورة على المصابة في غياب تكفل ملائم للمرض.

تخص إصابة الكلي قرابة 50% من المرضى الذين يعانون من الذئبة الحمراء. الأشخاص ذوو البشرة السوداء لديهم خطر متزايد للإصابة بمرض الكُلية بسبب مرض الذئبة. يمكن أن تكون إصابة الكلي موجودًة منذ بداية المرض، أو تظهر بشكل ثانوي أثناء المتابعة.تؤثر الكلي بالمرض ليس مؤلما. يمكن أن يظهر من خلال تورم القدمين، ارتفاع ضغط الدم، أو التعب الشديد. يمكن أن يحدث أيضًا بدون أن يعاني المريض من أي أعراض معينة ، ولذلك يجب أن يبحث عنه الطبيب المسؤول عن مراقبة مرض الذئبة ، عن طريق شريط اختبار البول (البحث عن البروتين أو الدم أو الكريات البيضاء في البول) ، مع اختبارات الدم.

لا يوجد علاج جدري للمرض ، بالرغم انه أصبحت إمكانية السيطرة عليه الآن كبيرة و تتوفر عدة علاجات تُهدئ من النشاط غير الطبيعي لعمل جهاز المناعة ، وبالتالي تخفف من تداعياته على الأعضاء الحيوية للجسم . علاج المرض يبدأ عادة ببعض الأدوية المضادة للالتهاب ثم ينتقل المريض بعد ذلك للأدوية المتخصصة مثل الكورتيزون ومثبطات المناعة. عرفت الساحة الطبية في السنوات الأخيرة زيادة دواء جديد للمرض من عائلة الأدوية البيولوجية.

الدار البيضاء، 10 مارس ، 2019

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة

Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc

رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

La moitié des malades du lupus sont victimes d’atteintes rénales

La Journée mondiale du rein est l’occasion pour l’association marocaine des maladies auto-immunes (AMMAIS), présidée par le Dr Khadija Moussayer, d’alerter sur une maladie auto-immune potentiellement grave, le lupus où les attaques rénales du lupus concerne la moitié des patients. C’est une maladie rare, féminine dans la plupart des cas qui concerne environ 20 000 marocaines, souvent jeunes. Elles en souffrent d’autant plus durement que le diagnostic est tardif ou même jamais établi du fait de symptômes très vastes et différents d’une personne à l’autre. La maladie est en effet susceptible de s’attaquer à pratiquement tous les organes, avec des conséquences potentiellement mortelles.

Une manifestation répandue mérite l’attention : l’atteinte rénale, à cause de sa gravité. La néphrite lupique se définit à partir d’une protéinurie persistante de plus de 0,5 g par jour (ou la présence de cylindres urinaires mixtes, y compris érythrocytaires, granuleux et tubulaire). On peut aussi dépister l’atteinte rénale active par un spot urinaire avec un rapport protéines/créatinine >0,5 (remplaçant la protéinurie de 24h) et un sédiment urinaire (avec la démonstration de plus de 5 leucocytes et globules rouges dans le sédiment, en l’absence d’infection et, au gros grossissement, à la mise en évidence de cylindres urinaires).

Les thérapeutiques les plus utilisés sont le Cyclophosphamide, le mycophénolate et le azathioprine pour permettre la rémission de la crise.En l’absence de traitement, l’évolution se fait souvent vers l’insuffisance rénale terminale et la dialyse. Là aussi le dépistage précoce de la maladie rénale est primordial que le malade soit diagnostiqué ou non pour éviter ce genre de crise

What about lupus, nephritis and auto-immune diseases

Lupus is a chronic autoimmune disease that affects more than 20 000 people in Morocco. It’s a difficult disease to diagnose because its symptoms come and go. More than 90% of lupus sufferers are women, mostly young women between the ages of 15 to 44. In lupus, the immune system, (which protects the body against infection) produces antibodies that attack the body’s own tissues and organs (heart, the kidneys, lungs, skin, and nearly all the parts of our body. Lupus is usually treated by an MD specialized in internal medicine or a rheumatologist. Anti-inflammatory drugs, anti-malarials, steroids and biotherapies are used to treat.

Lupus nephritis

Lupus nephritis is the term used when lupus causes inflammation in your kidneys, making them unable to properly remove waste from your blood or control the amount of fluids in your body.Abnormal levels of waste can build up in the blood, and edema (swelling) can develop. Left untreated, nephritis can lead to scarring and permanent damage to the kidneys and possibly end-stage renal disease. People with ESRD need regular filtering of their body’s waste done by dialysis or a kidney transplant so that at least one kidney is working properly. It’s estimated that up to 50 percent of all people with lupus, and as many as two-thirds of all children with lupus, will develop kidney complications that require medical evaluation and treatment. Testing your urine is very important because there are so few symptoms of kidney disease.

The auto-immune diseases

The auto-immune diseases are a broad range of related diseases in which a person’s immune system produces an inappropriate response against its own cells, tissues and/or organs, resulting in inflammation and damage. There are over 100 different autoimmune diseases, and these range from common to very rare diseases. Some of the over 100 autoimmune diseases are type 1 diabetes, scleroderma, celiac, multiple sclerosis, Crohn’s disease, autoimmune hepatitis, rheumatoid arthritis, Graves disease, myasthenia gravis, myositis, antiphospholipid syndrome (APS), Sjogren’s syndrome, uveitis, polymyositis, Raynaud’s phenomenon, and demyelinating neuropathies.

The Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association is a health association dedicated to bringing a national focus to autoimmunity and the eradication of autoimmune diseases and the alleviation of suffering and the socioeconomic impact of them. The chairwoman of the association is khadija Moussayer, MD PHD

