رسالة مفتوحة من ساكنة حي الأندلس إلى السيد خطيب لهبيل والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد VIDEO

رسالة مفتوحة من ساكنة حي الأندلس إلى السيد والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد

ساكنة حي الأندلس

السيد الوالي المحترم .

سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصروالتمكين

يشرفنا نحن ساكنة حي الأندلس أن نتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة بعد الذي عايناه من أوراش مفتوحة في مختلف جهات المدينة مباشرة بعد أن حظيتم بثقة جلالة الملك نصره الله ، وباشرتم مهامكم بهذه الجهة ، فاستبشرنا خيرا بذلك، يحذونا الأمل العريض بأن رسالتنا هذه ستحظى بعنايتكم واهتمامكم إن شاء الله تعالى.

بداية نذكر سيادتكم بأن حينا قد تشرف في شهر يناير من سنة 2005 بزيارة ملكية ميمونة ،تفضل خلالها مولانا أمير المؤمنين حفظه الله بتدشين ملعب القرب ، ومركز صحي ، وقد سرت الساكنة يومئذ غاية السرور بهذه الالتفاتة المولوية الكريمة.

كما أن حينا استفاد فيما بعد من مشروع إعداد فضاء أخضر يمتد على طول شارع الحمراء إلى سفح جبل سيدي معافة، بعدما كان أحد السادة الولاة السابقين قد قرر إنشاء مقر للأمهات العازبات به ، وهو ما رفضته الساكنة لعدة أسباب منها الحاجة الماسة إلى فضاء أخضر يعد المتنفس الوحيد لحينا ولحي هكو الشعبي المحرومة ساكنته من فضاء أخضر . ولقد أنجز شطر من المشروع إلا أنه لم يكتمل، وظل ناقصا ، فضلا عن كونه صارعرضة للإهمال حيث انقطع الماء عن شجره وعشبه ، وهو اليوم في حالة مزرية .

ونلفت نظر سيادتكم أيضا إلى أن شوارع حينا المتصلة بجبل وغابة سيدي معافة تغمرها سيول جارفة حين تساقط الأمطار، الشيء الذي يتسبب في إحداث حفر وأخاديد بها تزداد اتساعا جراء حركة مرور المركبات ، وهي اليوم في حالة يرثى لها أيضا.

ولهذا نتطلع من سيادتكم إلى التفاتة كريمة بخصوص ما يلي :

1 ـ استكمال إصلاح المركز الصحي الذي عرف مؤخرا إصلاحا ننوه به إلا أن جواره لا زال لم يشمله الإصلاح ، كما أن الأشجار المحيطة به، وهي من النوع الضخم قد تسببت جذوعها ، وجذورها البارزة في اقتلاع قطع البلاط المجاورة لها ، وهي في حاجة إما إلى عناية وتشذيب أو تعويضها بغيرها من نوع الشجر الأقل ضخامة والأفضل جمالا ورونقا . ونأمل أن تعود قريبا اللوحة الرخامية التي كانت مثبتة على جدار المركز الصحي إلى مكانها ،والتي اختفت بسبب إعادة إصلاحه، وقد سجلت عليها مناسبة وتاريخ تدشين مولانا أمير المؤمنين نصره الله للمركز والملعب ، وهي لوحة نعتز ونفخر بها .

2 ـ ترميم شوارع الحي التي انتشرت فيها الحفر والأخاديد جراء السيول ، وكمثال على ذلك نشير إلى شارع الحمراء المتقاطع مع شارع المشكاة ، حيث صار مكان التقاطع عبارة عن حفر عميقة، تتسبب في صعوبة مرور المركبات ، وقد شهد هذا التقاطع العديد من حوادث السير الخطيرة والمميتة تعزى إلى اتساع حجم تلك الحفر.

3 ـ استكمال إنجاز مشروع الفضاء الأخضر كي يمتد إلى المدى الذي كان مقررا له أول الأمر ، مع استكمال تشجيره ، وتعشيبه ، وإصلاح البئر والمضخة الموصولة بها التي طالها التلف ، فضلا عن العناية بنظافته ، ومرافقه خصوصا الكراسي المثبتة في جنباته ، والتي تعرض جلها للتخريب مع ضرورة توفير حراسة دائمة تسهرعلى حماية مرافق هذا الفضاء ،وجماله، ورونقه ،خصوصا وأن ثقافة صيانة المرافق العمومية لدى الكثيرين ممن يرتادونه أو يمرون به لا زالت مع شديد الأسف غائبة ، كما أن البعض من مربي الماشية في الأحياء الشعبية المجاورة يستغلونه في غياب الرقابة كمرعى لقطعانهم ، فضلا عن كون بعض المتسكعين يستغلونه لتعاطي الخمور والمخدرات ، ويقلقون راحة الساكنة التي ترتاده طلبا للراحة والهدوء ، والاستجمام .

4 ـ توفير حاويات الزبالة بالأعداد الكافية في عموم الحي بما فيها المثبتة في عين المكان لمنع انتشارها بشكل عشوائي مهددة سلامة وصحة الساكنة ،مع تعميم كنس وتنظيف مختلف شوارعه عوض الاقتصار على البعض منها فقط .

5 ـ توفير المزيد من الصفائح المنظمة لعملية المرور، خصوصا تلك التي تحدد السرعة ، بشارع الطواف الذي يتخذه الكثيرون معبرا نحو الأحياء المجاورة ،ونحو السوق الأسبوعية بسيدي يحيى ، وقد صار بمثابة المعبر الثاني إليها بعد شارع سيدي يحيى ، كما صار بمثابة حلبة سباق بالنسبة للمتهورين من أصحاب الدرجات النارية من صنع صيني، وقد أصبحوا يشكلون خطرا على حياة المارة من تلاميذ المؤسسات التعليمية الذين يعبرونه يوميا بأعداد كبيرة ، وكذا رواد مسجد البراق من شيوخ وعجزة حيث يجب وضع حواجز تمنع السرعة المفرطة

السيد الوالي المحترم رجاؤنا في الله عز وجل كبير ، والأمل العريض معقود عليكم من أجل التفاتة كريمة من سيادتكم إلى هذه الرسالة المفتوحة والموجهة إليكم، والتي نختمها بالدعاء الصالح لكم بالتوفيق والنجاح في النهوض بمدينة الألفية ، وقد بدت بوادر إصلاحاتكم الفعلية التي تشهد عليها الأوراش المفتوحة منذ توليكم منصبكم .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .