الأخ الفاضل السيد يحيى هشور مفتش مادة الاجتماعيات في ذمة الله عز وجل محمد شركي الأخ الفاضل السيد يحيى هشور مفتش مادة الاجتماعيات في ذمة الله عز وجل

الأخ الفاضل السيد يحيى هشور مفتش مادة الاجتماعيات في ذمة الله عز وجل

محمد شركي

تلقينا اللحظة نبإ تلبية أخينا الفاضل السيد يحيى هشور مفتش مادة الاجتماعيات نداء ربه إثر مرض ألم به . وإننا إذ ننعاه لكل محبيه لنعبر عن حزننا العميق لفراقه قائلين ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون .

كما أننا نضرع إلى المولى جل في علاه أن يتقبله في الصالحين ، ويزيد إحسانا حسنا ، ويتجاوز عنه بمغفرته وجميل عفوه وصفحه ، ويشمله بواسع رحمته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر الجميل ، ويثيبهم عليه ثواب الصابرين المحتسبين.

ولا يفوتنا في هذا النعي والعزاء أن نذكر أخانا الفاضل بكل خير ، وقد عرفناه طيب القلب ، منطلق المحيا أمام كل من يلقاه، لطيف المعشر ، حلو المنطق ، محبا للخير ، صدوق وفي في الصحبة والصداقة ، متفانيا في القيام بالواجب ، غيور عليه

وحسبه أنه من معشر الأخيار الذين تعلّموا وعلّموا ، ونصحوا ، ونحسبه من الصالحين ، ولا نزكيه على الله عز وجل .

وإنا لله وإنا إليه راجعون .