لماذا لا توظف مداخيل جماعة تيولي في تنمية الدواوير حسب الأولويات

ان أغلب الجماعات بالجهة الشرقية فقيرة وتحتاج الى مداخيل قارة من أجل النهوض بها وتنميتها حسب ما تقتضيه من اصلاحات ومشاريع تستهدف البنية التحتية بالدرجة الأولى.ولعل اغلب هاته الجماعت تستفيد من مداخيل هزيلة تكون غاليا في مقدمتها مداخيل الاسواق الاسبوعية.وكراء بعض مرافقها ان وجدت.

ولعل جماعة تيولي لا تخرج عن هاته القاعدة.ولكن اذا قورنت بجماعات أخرى فهي أحسن حال منها.نظرا لأن السوق الأسبوعي يستقطب روادا من مختلف المناطق.خاصة أن الجماعة معروفة بتربية الماشية ويعرض الكسابة ماشيتهم باستمرار.وبالاضافة الى مداخيل السوق التي تعتبر لابأس بها.هناك شاحنة مزودة بصهريج متنقل تستفيد منه الساكنة في سقي ضيعاتها المنتشرة في اراضي الجماعة.وفي تقديري ونظرا لشساعة الاراضي الفلاحية فان الجماعة تستفيد من مداخيل الشاحنة بدون توقف.حيث حسب ما يروج أن المستفيد يؤدي 150 درهم اذا كانت المسافة تقل عن 10 كلم و2000درهم اذا زادت المسافة عن ذلك.وبالتالي لابد من معرفة مصير هاته المداخيل وكيف تتم برمجتها في التبويب الخاص بالمداخيل السنوية.ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبوب بطرق انفرادية دون الرجوع الى عداد الشاحنة لمعرفة المسافات التي قطعتها وهي أمانة في عنق المجلس الجماعي بدون استثناء كمصدر لتنمية الجماعة التي تفتقر الى ابسط متطلبات الحياة.فدوار اولاد بوجميلة مثلا يعاني من المسالك التي تصبح في فصل الشتاء عبارة عن برك مليئة بالاوحال.وتقطع سبل الرزق عن ساكنة الدوار.ناهيك عن معانة التلاميذ الصغار الذين يقطعون في بعض الاحيان اكثر من 5 كلم باتجاه مؤسستهم التعليمية.

وكان بامكان المجالس السابقة رفع الضرر عن هذا الدوار باعتماد مداخيل الشاحنة والسوق الاسبوعي مادامت الأمور ملحة ومادامت التنمية وفك العزلة عن المواطنين من اختصاص مستشاري الجماعة.أما اذا كان للمجلس رأي اخر وتدخلت الحسابات الانتخابية.ويتم تفضيل زيد على عمرو فهو الأمر المرفوض أخلاقيا ومسؤولية.

ومن بين أملاك الجماعة والتي بامكانها أن تكون مصدرا لمداخيل لابأس بها الصهاريج المتنقلة.فما مصير هاته الصهاريج وعلى من وزعت؟وهل تدخل فيها هي أيضا الحسابات الضيقة التي يكون المواطن هو المتضرر الأول والأخير منها؟وهل الأشخاص الذين يستفيدون من هاته الصهاريج يؤدون مبالغ الكراء؟أم تم اعفاؤهم منها .هي أسئلة ملحة لافادتنا بها من طرف المسؤولين على هاته الجماعة.لأن محبتنا لها من أولوياتنا في الحياة وغيرتنا عليها لا تدعو للشك ولا ينكر ارض أجداده الا جاحد رخيص.

نأمل بصدق من المجلس الحالي أن يتجرد من تبعات سابقيه وأن يوظف مداخيل الجماعة على قلتها في تنمية الدواوير حسب الأولويات بعيدا عن الحسابات والمزايدات