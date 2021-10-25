رسالة الى السيد رئيس جماعة تيولي

سيادة الرئيس:

لم يسعفني الحظ لمجالستك والتحدث واياك عن مشاكل الجماعة التي ننتمي اليها .ولا أعتقد أن يتم هذا اللقاء لأني من المغضوب عليهم من طرف اللوبي الفاسد.لأني بالنسبة اليه ذاك المدير المشاغب الذي يكتب عن خروقاتهم ولا يخاف في ذلك لومة لائم.فقررت أن أتواصل مع سيادتكم عبر هذا الموقع,وطبعا أنا أخاطب رجل الثقافة والعلم قبل السياسة.واعتقد جازما أن درايتك بهذا اللوبي ومناكره بالجماعة التي تسيرها لا مجال فيها للشك.لكنك ستكون مكتوف الأيدي لردعها أو على الأقل لاستنكارها.وأملنا فيكم سيادة الرئيس أن تغلب ثقافتك على أمية هذا اللوبي وثرائه.وتقف وقفة رجل نزيه مستقبلا.فهل يشرفك أن تكون أداة لقطع الطريق على المثقفين بالطرق التي ينهجها اللوبي المعروف في كل الاستحقاقات في كل دوائر الجماعة,وتغليب كفة الأميين الانتهازيين المهرولين نحو تمثيل الدوائر لتحريك مقاولاتهم في مشاريع الجماعة وأنت أدرى مني بهم.

انظر بتأمل الى ممثلي الدوائر حولك.أغلبهم نهل من مدارس الأمية.ولكن وصولهم الى هاته المقاعد بفعل أموالهم وثرائهم بمساعدة اللوبي الفاسد الذي يتدخل حتى في اللوائح الانتخابية لتنقيتها من المعارضين والابقاء على المريدين.وطبعا ستلد الاستحقاقات مجلسا لا يشرفك تدبير جماعتك بمداخلاتهم الهجينة الا القليل منهم.

سأركز لك على الدائرة الانتخابية 4 بدوار أولاد كاري.ألم يتدخل اللوبي الفاسد بثقله لقطع الطريق عني في الاستحقاقات التي ستكون فيها أول رئيس للجماعة؟ لن ينكر أحد كيفية استمالة الناخبين مستغلين السماسرة.لأني كما اسلفت من المغضوب عليهم.ولأني أكتب عن خروقاتهم.وكتاباتي السابقة فضحت المستور عن انتهازيتهم للغنى من أموال الجماعة.وسأذكرك بمقالتي حول ممثلنا واأسفاه حين أراد الاستلاء على انبوب حديدي بدوار أولاد بوجميلة من مخلفات الاستعمار ولولا تدخل الساكنة لكان الانبوب في مهب الريح.

اضافة الى كل هذا جاءنا ممثلنا الكارثة بمشاريع في الدوار لايمكن القول عنها سوى أنها ستكون الأعجوبة الثامنة تنضاف الى العجائب السبع.فما قولكم سيادة الرئيس في حفر جبين بدوار الفيران قرب ثقب 9 والأكيد انه صرفت عليهما أموال طائلة من المال العام ثم تمت تغطيتهما الى أن يرث الله الارض ومن عليها,بل سينامان نوم اهل الكهف بدون حسيب ولا رقيب.ومن المهازل بناء صهريج يشبه قبرا لانسان حجري قرب مسكن الحاج بنعبدالله مزري لا نعرف الى حدود الساعة ما دور هذا القبر في الدوار؟

سيادة الرئيس.

أنا لا أجاملك في أن أياديك لازالت نظيفة.ولا أعتقد أن تنزلك منزلتك وثقافتك ومنصبك الى كوارث اللوبي الذي سبقك.وكل ما يعاب عليك سيدي أنك تجاريهم في نصرة مريديهم منذ القدم ومحاربة أهل المعرفة لعدم وصولهم الى تسيير جماعتهم.وحتى أضعك في الصورة سيدي فليست كتاباتي هي السبب في غضبتهم علي انما الغضبة منذ 1998 حين كنت مستشارا جماعيا بجماعة سيدي بوبكر ورفضت التصويت لصالحهم في المجلس الاقليمي انذاك.وعليكم سيدي أن تسألوا ساكنة سيدي بوبكر عن الانجازات التي حققناها بمعية السيد الرئيس الحاج التهامي.بدأت في المعارضة ولكن حين توصلت بعقلي وتفكيري أن الرجل لا يحتاج الى معارضة مددت اليه يدي برفقة زملائي وحققنا ما نريد عنه جزاء من الخالق.بني الحمام بما يفوق 130 مليون سنتيم.سهلنا مأمورية مقاول لتصبير الزيتون كان قد عرض الخدمة في جماعتنا تيولي لكنه وجد في طريقه من لا يحب خيرا لهاته الجماعة .طالبنا باعدادية فكانت بدايتها ملحقة الى أن أصبحت حقيقة.طالبنا اخلاء حي بأكمله كان مهددا بانهيار الغار فتحقق ذلك وبني حي جديد للساكنة.

يا سيادة الرئيس انهم يسبحون في المياه العكرة.ويطعنون في اعراض الناس وأعراضهم مليئة بالخبث والانتهازية.

ألم يكن عبد القادر الاحمر من الأصدقاء حتى أصبح في رمشة عين من ألذ الأعداء.لاشك أنكم تعرفون السبب,لأنه رفض التوقيع على المقاولة الكارثة بدوار أولاد كاري.أما محاولته الانقلاب على تركيبة المجلس ما هي الا مطية لتشويه صورته كما يشوهون صورتي ظلما وعدوانا.

يا سيادة الرئيس الدنيا فانية فهل تتذكر رئيسا سابقا قبل والدك حين كان يحتضر وطلب من امام المسجد أن يتلو رسالة على مسامع المصلين يطلب من خلالها مسامحته على أفعال لا يعلمها الا هو فعلى الأقل أبدى رغبته في التوبة ونطلب من العلي القدير قبولها.فعليك أخي أن تتخذها قدوة ومنهاجا وأعانك الله الى مافيه خير الجماعة.