ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الطيب بن مَلوك الوجدي (أواخر القرن 18 و بداية القرن 19) الحلقة 120

بدر المقري

لَوْلا العلامة المؤرخ سيدي محمد المنوني يرحمه الله (1915-1999) لَمَا عرفنا أن أحد أبناء مدينة وجدة كان من أعلام الخط المغربي في أواخر القرن 18 و بداية القرن 19.

و القَصْدُ إلى سيدي الطيب بن بلقاسم بن عبد القادر بن محمد الشهير بِابْنِ مَلوك الوجدي، الذي كان بِقَيْدِ الحياة في بداية القرن 19.

و مِنَ الكتب التي اشتهر ابْنُ مَلوك الوجدي بِانْتِساخِها:

1- (كتاب الميزان الكبرى) في الفقه وأصوله للإمام عبد الوهاب الشعْراني المصري (898ه-973ه). وتوجد نسخة منه في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 4074.

وقد فرغ ابْنُ مَلوك الوجدي من نسخه يوم 7 شتنبر 1797.

2- (كتاب تَذْكِرَة أُولي الأَلْبابِ والجامِع لِلْعَجَب العُجاب) في النباتات الطبية للشيخ عمر بن داود الأنطاكي (توفي بمكة المكرمة عام 1008ه). وتوجد نسخة منه في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم:1945.

وقد فرغ ابْنُ مَلوك الوجدي من نسخه يوم يوم 6 دجنبر 1806.