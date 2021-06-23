Home»Régional»ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الطيب بن مَلوك الوجدي (أواخر القرن 18 و بداية القرن 19) الحلقة 120

ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: الطيب بن مَلوك الوجدي (أواخر القرن 18 و بداية القرن 19) الحلقة 120

/ /0/ 28
0
Shares
PinterestGoogle+
 

بدر المقري
لَوْلا العلامة المؤرخ سيدي محمد المنوني يرحمه الله (1915-1999) لَمَا عرفنا أن أحد أبناء مدينة وجدة كان من أعلام الخط المغربي في أواخر القرن 18 و بداية القرن 19.
و القَصْدُ إلى سيدي الطيب بن بلقاسم بن عبد القادر بن محمد الشهير بِابْنِ مَلوك الوجدي، الذي كان بِقَيْدِ الحياة في بداية القرن 19.
و مِنَ الكتب التي اشتهر ابْنُ مَلوك الوجدي بِانْتِساخِها:
1- (كتاب الميزان الكبرى) في الفقه وأصوله للإمام عبد الوهاب الشعْراني المصري (898ه-973ه). وتوجد نسخة منه في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 4074.
وقد فرغ ابْنُ مَلوك الوجدي من نسخه يوم 7 شتنبر 1797.
2- (كتاب تَذْكِرَة أُولي الأَلْبابِ والجامِع لِلْعَجَب العُجاب) في النباتات الطبية للشيخ عمر بن داود الأنطاكي (توفي بمكة المكرمة عام 1008ه). وتوجد نسخة منه في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم:1945.
وقد فرغ ابْنُ مَلوك الوجدي من نسخه يوم يوم 6 دجنبر 1806.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailRendons hommage à ces poilus Marocains de la Première Guerre MondialeDefault Thumbnailكلية الآداب بمرتيل تحتفي بالتجربة الشعرية لثريا ماجدولينDefault ThumbnailL’hallali sonnera bientôt pour les terropolisariensDefault Thumbnailكلية الطب والصيدلة بالعيون ستفتح أبوابها خلال الدخول الجامعي المقبل

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.