تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (38) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (38)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

نتف: نتف الشعر: أزاله. اللسان: «النّتف: نزع الشعر وما أشبهه».

نجخ: نجخ: لجَّ في الكلام. اللسان: «ناجِخة الماء ونجيخه: صوته. وامرأة نجّاخة: لحيائها صوت عند الجماع».

ندل: ندلتُ الشيء إذا جذبته. اللسان: «ندلت الدَلْوَ إذا أخرجتها من البئر».

نسل: نسّل الصوفَ. إذا أزالها عن الجلد. اللسان: «نسل الصوف والشعر والريش: سقط وتقطع».

نشب: النّشّاب: السهم.

نشف: نشِف الماء: جف ويبس. اللسان: «نشِف الماء: يبِس.. نشِف الثوب العرقَ ينشُفُه نشفا: شربه».

نعت: نعت لي الشيء وصفه لي. اللسان: «النعت: وصفك الشيء».

نكع: النُّكعة: المغفّل الذي يخدع بسرعة. اللسان: «النُّكَعة: الأحمق».

ونكع عند العامة: رضع. اللسان: «لكع الرجل الشاة إذا نهزها، ونكعها إذا فعل ذلك عند حلبها وهو أن يضرب ضرعها لتدرّ».

نهج: النّهجة والنّهيج: إخراج النفس من الصدر بصعوبة لشدة عدو أو لإصابة بربو. اللسان: «النهجة: الربو.. والنهيج: الربو، وتواتر النفس من شدة الحركة».

نهر: اللسان: «نهر الرجلَ ينهَرُه نهرا وانتهره: زجره».