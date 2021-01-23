تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (38) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد
تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (38)
ذ: الفيلالي عبد الكريم
نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.
ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:
نتف: نتف الشعر: أزاله. اللسان: «النّتف: نزع الشعر وما أشبهه».
نجخ: نجخ: لجَّ في الكلام. اللسان: «ناجِخة الماء ونجيخه: صوته. وامرأة نجّاخة: لحيائها صوت عند الجماع».
ندل: ندلتُ الشيء إذا جذبته. اللسان: «ندلت الدَلْوَ إذا أخرجتها من البئر».
نسل: نسّل الصوفَ. إذا أزالها عن الجلد. اللسان: «نسل الصوف والشعر والريش: سقط وتقطع».
نشب: النّشّاب: السهم.
نشف: نشِف الماء: جف ويبس. اللسان: «نشِف الماء: يبِس.. نشِف الثوب العرقَ ينشُفُه نشفا: شربه».
نعت: نعت لي الشيء وصفه لي. اللسان: «النعت: وصفك الشيء».
نكع: النُّكعة: المغفّل الذي يخدع بسرعة. اللسان: «النُّكَعة: الأحمق».
ونكع عند العامة: رضع. اللسان: «لكع الرجل الشاة إذا نهزها، ونكعها إذا فعل ذلك عند حلبها وهو أن يضرب ضرعها لتدرّ».
نهج: النّهجة والنّهيج: إخراج النفس من الصدر بصعوبة لشدة عدو أو لإصابة بربو. اللسان: «النهجة: الربو.. والنهيج: الربو، وتواتر النفس من شدة الحركة».
نهر: اللسان: «نهر الرجلَ ينهَرُه نهرا وانتهره: زجره».
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