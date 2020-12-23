تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (37) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (37)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

لبأ: اللبأ: الحليب الذي تنتجه الشاة أو البقرة أو غيرهما مباشرة بعد الولادة. اللسان: «اللِّبأ أول اللبن في النتاج».

لبب: لباب الخبز: وسطه. اللسان: «لبُّ كل شيء ولبابه: خالصه وخياره. وقد غلب اللب على ما يؤكل داخله ويرمى خارجه».

لبد: لبد الحيوان إذا تخفى ليفاجئ طريدته. اللسان: «لبد بالمكان يلبُد، وألبد: أقام به ولزق.»

لجج: المُلاجّة: الشدة في الخصومة. اللسان: «المُلاجّة: التمادي في الخصومة».

لزز: لزّه إليه: شدّه إليه إلى التصق بجسده. اللسان: «لزّه يلُزُّه: شدّه إليه وألصقه».

لسع: اللسان: لسعته العقرب: لدغته. ولسع فلان الطفل إذا ضربه في خفية.«اللسع: لما ضرب بمؤخره.. اللسع لذوات الإبر من العقرب والزنابر».

لفح: لفحته النار: أصابته دون إصابة بسيطة. اللسان: «لفحته النار: أصابت وجهه».

لقف: لقف الشيء أخذه بخفة. اللسان: «اللّقْفُ: تناول الشيء يرمى به إليك».

لقم: اللسان: لقم: أخذ لقمة بسرعة. «اللقْم: سرعة الأكل والمبادرة إليه».

لمم: لمَّ الشيء: جمعه. اللسان: «اللّمُّ: الجمعُ».

لهج: لهج: أكل بسرعة وبكثرة. ولهوج: بلع الأكل دون مضغ تام. اللسان: «لهج الفصيل أمّه إذا تناول ضرعها يمتصه. لهوج الشيء: خلطه، ولهوج الأمر: لم يحكمه ولم يبرمه».

لوح: لوّح له بيده أو بثوب: حركه ليتنبه له من كان بعيدا عنه. اللسان «ألاح بثوبه ولوَّح به: أخذ طرفه بيده من بعيد ثم أداره ولمع به ليريه من يحب أن يراه».

مجج: مجّ فمي الماء ليلا: ألقاه. اللسان: «مجّ الشراب والشيء من فيه يمجه مجّا ومجّ به: رماه».

مخض: مخضَ الرائبَ: حرّكه ليخرج الزبدة منه. اللسان: «مخض اللبن: أخذ زبده».

مرخ: المرخ: اللّيّن. اللسان: «مرِخٌ: رقيق لين».

مرغ: تمرّغ الحصان في التراب إذا ألقى بنفسه في التراب. اللسان: «التمرُّغ: التقلب في التراب».

مرح: المراح: الحوش. اللسان: «المُراح: حيث تأوي الإبل والغنم بالليل».

معك: اللسان: معك الشيء: ألانه إن كان صلبا. «المعْك: الدّلك».

ملخ: ملخه: كسر يده أو رجله دون كسر، أكثر ما يكون في المفاصل. اللسان: «الملْخ والملَخ: