تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (35) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (35)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور: