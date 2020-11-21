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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (35) نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد

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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (35)

                                               ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـاد.

                       ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

 

  • عبأ: أخذت منه شيئا ولم يعبأ. لم يتنبه. اللسان: «وما عبأت بفلان عَبْئا، أي ما باليْت به».
  • عبس: عبّس: أظهر علامات الغضب والقنوط على وجهه. اللسان: «عبس يعبس: قطب ما بين عينيه».
  • عبق: عبق المكان برائحة طيبة، وقد تطلق على ما خبث من الروائح. اللسان: «رجل عبق وامرأة عبقة إذا تطيب وتعلق به الطيب فلا يذهب عنه أياما».
  • عرك: عركت المرأة الغسيل قبل نشره: فركته ودعكته. اللسان: «عرك الأديم وغيره يعرُكه عرْكا دلكه دلكا».
  • عرم: عرّم الشيء جعله أكداسا. اللسان: «العَرَم والعرمَة: الكُدْسُ المَدُس الذي لم يُذَرَّ يجعل كهيئة الأزَج ثم يذرّى».
  • عطف: عطف حاشية الثوب إذا طواها. اللسان: «عطف الشيء: حناه وأماله».
  • عقب: عقبني إلى المنزل، جاء بعدما غادرت. اللسان: «عقَبُونا أتوا من خلفنا».
  • عقد: العقدة في الحبل ما يلوى منه بوجه مخصوص لشد شيء به.
  • عقف: عقف الشيء لواه وأماله. اللسان: «العقْفُ: العطف والتلوية».
  • عكك: العُكّة: وعاء يحفظ الأكل المجفف. ومن الأمثال: « اصبيع اصبيع ما يخلي العكة » قالته امرأة في رد تهمة إتيانها على ما في العكة من أكل. اللسان: «العكّة للسمن كالشَّكوة للبن».
  • عكل: عكله إذا شد رجله إلى خلف. اللسان: «عكل البعير يعكُله ويعكِله عكلا: شدّ رسغ يده إلى عضده بحبل».
  • عنق: العناق: الماعز. اللسان: « العَناق: الأنثى من أولاد المِعْزى إذا اتت عليها سنة».
  • عول: عوّلت عليه إذا جعلت كل أملي في مساعدته. اللسان: «عوّلت به وعليه أي استعنت».
  • عوف: عاف الشيء: كرهه. وتعوّف: أكل فطور الصباح. اللسان: «تعوّف الأسد: التمس الفريسة ليلا».
  • غدد: الغدّة: يقال: سلط عليك الله غدة. أي مرضا معينا. اللسان: «الغدة: طاعون الإبل».
  • غرز: غرزت الشاة: توقف حليبها. اللسان: «غرزت الناقة: تغرُز غِرازا، وهي غارز من إبل غرّزٍ: قلَّ لبنُها».
  • غرف: غرف الماء بيده أو بغرّاف. اللسان: «الغرف: غرفك الماء باليد أو بالمغرفة».
  • غرم: غرم الشيء لصاحبه: عوضه بعدما كان قد أتلفه. اللسان
  • غمد: غمَّد الشيء: لفّه وستره. اللسان: « غمد السيف: أدخله في غمده».
  • غمل: غمل الأكل: أصابه تلف وفساد. اللسان: «غملَ الأديم يغملُه غمْلا فانغمل: أفسده».
  • غمم: الغُمّة: ضيق التنفس. اللسان: «الغمّة: الضّيقة».
  • غيل: الغيل: أن ترضع المرأة طفلها وهي حبلى، وهو مما يعتقد أنه غير صحي. اللسان: «الغَيْلُ: اللبن الذي ترضعه المرأة وهي تُؤتى. وقيل الغيل: أن ترضع المراة ولدها وهي على حَبَلٍ».
  • غوى: يقال لمن حاد عن الطريق: أخذه الغي. اللسان: «الغي: الضلال».
 
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