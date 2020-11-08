تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (34 نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (34)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور

صدف: صادفت فلانا في الطريق: وجدته. اللسان: «صادفت فلانا أي لاقيته ووجدته».

ومصدوف الوجه: به عوج. اللسان: «الصدف عوج في اليدين».

صحا: صحا الجو: إذا خلا من الغيم.

صرف: صرَفت الكلبة. (تنطقها العامة بالسين). إذا تمكنت من ذكر الكلب ولم تُخْل سبيله. اللسان: «كلبة صارف بينة الصراف إذا اشتهت الفحل».

صفح: الصُّفَّاح: الحجر المنبسط. اللسان: «الصفائح: حجارة رقاق عِراض. والصُّفَّاح من الحجارة كالصفائح».

صفق: الصّفْقُ: اللطم باليد على الوجه. اللسان: «الصّفْق: الضرب الذي يسمع له صوت». الصفاق: ما يفصل بين جلد الشاة ولحمها، ويظهر أثناء السلخ بوضوح. اللسان: «صِفاق البطن: الجلدة الباطنة التي تلي السّوادَ سَوادَ البطن».

صقر: صقر الطفل: إذا هدأ وثبت في مكان واحد. اللسان: «تصقّرت بموضع كذا وتشكلت بمعنى تلبثت».

صقع: يقال ظل رأسه مصقعا للشمس. ولعلها جاءت مما ورد في اللسان: «الصّقعاء: الشمس».

صلل: يقال: صلصل الرّجُل: لمن كان قوي الصوت. اللسان: «صلَّ اللجامُ: امتد صوته».

صند: الصنديد: الشجاع. اللسان: «الصناديد: السادات وهم الأجواد وهم الحُلماء وهم حماة العسكر».

صهل: يقال للرجل إذا غنى بصوت مرتفع: صهل، على التشبيه بصوت الفرس. اللسان: «الصَّهَلُ: حدة الصوت مع بَحَحٍ.. الصهيل والصَّهال: صوت الفرس».

صول: فلان يصول ويجول: إذا كانت له قوة وسطوة. اللسان: «صال على قِرْنه صولا: سطا. الصّوْلة الوثبة».

طأطأ: طأطأ الرجل رأسه: إذا انحنى.

طحح: طحطحه: إذا ضربه ضربا شديدا، أو إذا أتعبه. اللسان: «طحطح الشيء: فتطحطح:: فرقه وكسره إهلاكا».

طحر: طحرت المرأة: إذا أخرجت نفسا عاليا أثناء الولادة للدفع بالجنين خارج الرحم. اللسان: «الطحير: من الصوت مثل الزحير أو فوقه: وهو النفس العالي».

طرق: الطَّرْق: إتيان الفحل الأنثى من أجل التناسل. اللسان: «الطَّرْق: ماء الفحل، وقيل هو الضِّراب ثم سمي به الماء».

طلي: طلى الجدران غطاه.

طمر: المطمورة: ما يحفر في الأرض لحفظ الحبوب. اللسان: «المطامير حفر تحفر في الأرض توسع أسافلها تخْبأ فيها الحبوب».

طنز: طنز من فلان: إذا سخر منه. اللسان: «الطّنْز: السخرية».

ظلع: ظَلَعَ: عرج. اللسان: «الظَّلْع: ظَلَع الرجل والدابة في مشيه يظْلَع: عرج وغمز في مشيه».