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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (34 نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (34)

                                               ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور

صدف: صادفت فلانا في الطريق: وجدته. اللسان: «صادفت فلانا أي لاقيته ووجدته».

ومصدوف الوجه: به عوج. اللسان: «الصدف عوج في اليدين».

صحا: صحا الجو: إذا خلا من الغيم.
صرف: صرَفت الكلبة. (تنطقها العامة بالسين). إذا تمكنت من ذكر الكلب ولم تُخْل سبيله. اللسان: «كلبة صارف بينة الصراف إذا اشتهت الفحل».
صفح: الصُّفَّاح: الحجر المنبسط. اللسان: «الصفائح: حجارة رقاق عِراض. والصُّفَّاح من الحجارة كالصفائح».
صفق: الصّفْقُ: اللطم باليد على الوجه. اللسان: «الصّفْق: الضرب الذي يسمع له صوت». الصفاق: ما يفصل بين جلد الشاة ولحمها، ويظهر أثناء السلخ بوضوح. اللسان: «صِفاق البطن: الجلدة الباطنة التي تلي السّوادَ سَوادَ البطن».
صقر: صقر الطفل: إذا هدأ وثبت في مكان واحد. اللسان: «تصقّرت بموضع كذا وتشكلت بمعنى تلبثت».
صقع: يقال ظل رأسه مصقعا للشمس. ولعلها جاءت مما ورد في اللسان: «الصّقعاء: الشمس».
صلل: يقال: صلصل الرّجُل: لمن كان قوي الصوت. اللسان: «صلَّ اللجامُ: امتد صوته».
صند: الصنديد: الشجاع. اللسان: «الصناديد: السادات وهم الأجواد وهم الحُلماء وهم حماة العسكر».
صهل: يقال للرجل إذا غنى بصوت مرتفع: صهل، على التشبيه بصوت الفرس. اللسان: «الصَّهَلُ: حدة الصوت مع بَحَحٍ.. الصهيل والصَّهال: صوت الفرس».
صول: فلان يصول ويجول: إذا كانت له قوة وسطوة. اللسان: «صال على قِرْنه صولا: سطا. الصّوْلة الوثبة».
طأطأ: طأطأ الرجل رأسه: إذا انحنى.
طحح: طحطحه: إذا ضربه ضربا شديدا، أو إذا أتعبه. اللسان: «طحطح الشيء: فتطحطح:: فرقه وكسره إهلاكا».
طحر: طحرت المرأة: إذا أخرجت نفسا عاليا أثناء الولادة للدفع بالجنين خارج الرحم. اللسان: «الطحير: من الصوت مثل الزحير أو فوقه: وهو النفس العالي».
طرق: الطَّرْق: إتيان الفحل الأنثى من أجل التناسل. اللسان: «الطَّرْق: ماء الفحل، وقيل هو الضِّراب ثم سمي به الماء».
طلي: طلى الجدران غطاه.
طمر: المطمورة: ما يحفر في الأرض لحفظ الحبوب. اللسان: «المطامير حفر تحفر في الأرض توسع أسافلها تخْبأ فيها الحبوب».
طنز: طنز من فلان: إذا سخر منه. اللسان: «الطّنْز: السخرية».
ظلع: ظَلَعَ: عرج. اللسان: «الظَّلْع: ظَلَع الرجل والدابة في مشيه يظْلَع: عرج وغمز في مشيه».

 
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