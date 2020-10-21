السياسي والمقاول رابح عزة في ذمة الله

بقلوب ﺧﺎﺷﻌﺔ راﺿﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره توفي صباح يوم الاثنين، المرحوم رابح عزة،بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما بمدينة وجدة, وكان الراحل أحد أكبر المدافعين عن قضايا التنمية بمنطقة بني درار بعمالة وجدة – أنكاد

نبذة عن حياة عزة رابح

ازداد رابح عزة سنة 1951 بني درار نواحي مدينة وجدة, وقد بدأ المرحوم مشواره الدراسي بني درار ثم استكمل سلكه الاعدادي بمدينة وجدة الى أن حصل على ديبلوم تقني محركات بمدينة فاس حيث بدأ مشواره المهني كرئيس ورشة عمل بشركة « SAGETA » لكن الفقيد قدم استقالته وعاد الى مدينة وجدة ليبدأ حياته كتاجر ومقاول الى أن أدخلته الأقدار ل ينخرط في الحقل السياسي اذ شارك في أول حملة انتخابية سنة 1992 والتي عين على إثرها كأول رئيس ل جماعة بني خالد بني درار بعد فوزه بأغلبية ساحقة نظرا لكونه محبوب في أرجاء المنطقة, وشغل هذا المنصب حتى سنة 1997 ثم انتقل إلى مدينة وجدة مرة أخرى وعين كنائب اﻷول لبلدية سيدي ادريس القاضي كما تقلد عدة مناصب أخرى. كعضو المجلس الإقليمي لوجدة, رئيس اللجنة المالية بعمالة وجدة أنجاد و نائب رئيس الغرفة التجارية.

وخاض رحمه الله في حياته السياسية عدة تحديات والعديد ومن مواقف شجاعة في التصدي للفساد والانحرافات المالية بعمالة وجدة أنجاد.

نتقدم إلى أسرة الفقيد الكرام بأحرِّ التعازي والمواساة راجين لهم جميعا جميل الصبر وحسن السلوان وللمرحوم الرحمة والمغفرة.

و»إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»