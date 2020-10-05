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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (30نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

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تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (30)

           ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

تفل: تفل: بصق. وقد تقلب العامة التاء دالا.
تلل: تقول العامة تَتَلْتَلَ ثوب الصبي إذا تبلّل بالماء. اللسان:«التّلل والبلل والبِلّة شيء واحد».
تلا: يقال: كنت أسير مع فلان فتتلّى عني أي تخلّف. «تلا عنّي يتلو تلوّا إذا تركك وتخلف عنك»
ثنى: الثني: الطي. اللسان:«ثنى الشيء ثنيا ردّ بعضه على بعض».
جبب: يقال للخروف إذا كان مقطوع الخصيتين »: « مجبوب ». اللسان: «الجبُّ: القطع».
جرد: إزالة الطبقة العليا عن الشيء. اللسان: «جرد الشيء يجرده: قشره».
جزز: الجز: تطلق على عملية قص صوف الغنم. وتقدم العامة الزاي على الجيم.اللسان: «جزّ الصوف والشعر والنخل والحشيش، واجتزّه: قطعه».
جعب: الجعبة: تطلقها العامة على المُكحُلة. اللسان: «الجَعبة: كنانة النشّاب، والجمع جِعاب».
جفل: جفل الحصان إذا فرّ. اللسان: «جفلت الإبل جفولا: إذا شردت نادّة».
جلب: جلب الأغنام باكرا إلى السوق: إذا ساقها. والأغنام جليبة. اللسان: «الجلْب: سَوْق الشيء من موضع إلى موضع».
جلف: الجلفة: القطعة الصغيرة من قشور ما يؤكل من لوز وفول وغيرهما. اللسان: «الجلْف: القشر. جلف الشيء قشره».
جلم: « بوجلم » حشرة صغيرة لها مقراضان، ويعرف أيضا بـ « بو مقص ». وهذه الأخيرة لم تطلق عليها إلا في السنوات الأخيرة. اللسان: «جلم الشيء: يجلِمه جلْما: قطعه».
جلا: جلا عن وطن رحل دون عودة. اللسان: «جلا القوم عن أوطانهم يجلُون وأجلوا إذا خرجوا من بلد إلى بلد».
جمم: يقال ترك للأرض التي تترك دون حرث: « جام ». اللسان: «جمَّ الفرس يجِمُّ .. تُرك فلم يركب.»

والجُمّة (تنطقها العامة « ﯕمة » )، على مجموع من النبت الكثيف، وتطلق أيضا على الشعر. اللسان: «الجُمة: مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة».

جير: (بوجيار): يطلق على مرض يصيب الدجاج يجعله يفتح منقاريه ويتنفس بصعوبة. اللسان: «الجيّار: حرٌّ في الحلق والصدر من غيظ أو جوع».
حجا: حاجيْتُ الأطفال: ألقيت إليهم بلُغْز لفكه. اللسان: «حاجيته محاجاة وحِجاء: فاطنته وحجوته».
حذو: وقفت حذاءه، أي إلى جنبه. اللسان: «الحِذاء: الإزاء»
حرن: حرن الحصان إذا استعصى على الانقياد. اللسان: «فرس حرون لا ينقاد».
حصد. الحصيدة: الأرض التي حصدت.اللسان: «الحصيدة: المزرعة إذا حصدت».
حصر: « المحصور » الذي ينحبس بطنه.
حصحص: حصحص: تقلب العامة الفعل المضعف إلى ياء. يقال: (المرأة تحصّي القمع أو الشعير). لتدل على فصل الحب عن غيره من الشوائب. اللسان: «حصحصت التراب وغيره إذا حركته وفحصته يمينا وشمالا».
حصى: يقال في رجل لا يعتد بقوته: (أنا لا أحصيه). أي أعدّه.
حضن: الدجاجة تحضن بيضها.
حفا: مشى الطفل حافي القدمين: مشى بغير نعل.
حول: الحولي: يقال للخروف الذي دار عليه الحول.

 والحائل: حاجز يوضع داخل الخيمة للفصل بين المخادع. «حال شيء بين الشيئين يحول حوْلا  وتحويلا أي حجز».

 
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