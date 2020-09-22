تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (29 نظرات في عامية أهل بسيط أنجاد)

تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (29)

ذ: الفيلالي عبد الكريم

نظرات في عامية أهل بسيط أنـﯕاد.

ألفاظ فصيحة في العامية قد يظن أنها من الغريب المهجور:

الإزار: كل ثوب يؤتزر به. اللسان: «الإزار: الملحفة».

الأساس: الدعامة التي يقام عليها البناء. اللسان: «الأس والأساس: أصل البناء».

أشف: إشفى: آلة حادة الرأس تستعمل للثقب، وهي الخِلالة.

بجبج: بجبج وجهُ فلان إذا انتفخ من أثر كثرة نوم أو سمنة. لسان العرب:«رجل بجباج: وبجباج: بادِنٌ ممتلئ منتفخ».

بحث: يستعمل الفعل مضعفا. « بحّثت الدجاجة عن الحب في الأرض ». اللسان: «البحث: طلبك الشيء في التراب».

بحح: البحّة: الغِلظ في الصوت. اللسان: «البحّة والبحَح: كله غلظ في الصوت وخشونة».

البحيرة: القطعة من الأرض المنتجة للغلة. اللسان: «البَحْرة: الروضة العظيمة مع سَعة، وجمعها بِحَرٌ وبِحار. ابن الأعرابي: البُحيرة: المنخفض من الأرض».

بدع: بدعَ الطفل قرص الخبز، إذا كان أول من أخذ منه شيئا. اللسان: «بدع الشيء يبدَعه، وابتدعه أنشأه أول مرة».

والبدعية: لباس نسوي تقليدي.

– بدل: بدّل ملابسه غيّرها. وتطلق بدّال على التاجر المتنقل بين الدواوير. اللسان: «العرب تقول للذي يبيع كل شيء من المأكولات: بدّال».

– بذر: بذّر المال أنفقه بإسراف. اللسان: «بذّر ماله: أفسده وأنفقه في السرف».

برأ: برأت من المرض إذا شفيت. اللسان: «برِئْت من المرض. وبرأ المريض».

برد: البرد: انخفاض درجة الحرارة. وتبرّد: إذا عرّض نفسه للبرودة الاغتسال بالماء، أو الجلوس تحت ظل شجرة أيام الحر. اللسان: «الإنسان يتبرّد بالماء يغتسل به».

برق: البرق: الوميض المعروف.

برّق عينيه: إذا نظر إلى غيره مليا، مع إبراز الحدقتين. اللسان: «برّق عينيه تبريقا أوسعهما وأحدّ النظر».

برا: البرّ لكل فضاء غير مغلق. اللسان: «البر: المتن الظاهر».

برقع: يقال ثوب مبرقع، إذا كانت به بقعة ظاهرة من شيء أصابه.

أعاد الصبيحي أصل الكلمة إلى بقعة في قوله: «مبرقع: في قولهم هذا الثوب مبرقع، أصلها مبقّع، أي به بقع أي على غير لون سائره كما لا يخفى»[1].

وفي اللسان: «فرس مبرقع: : إذا أخذت غرّتُهُ جميع وجهه». فالغرة بياض في وجه الفرس مباين لسائر لون الفرس. وليس بعيدا أن تستعير العامية للثوب الذي به بقعة من هذا.

برم: برم الخيوط: فتلها. اللسان: «أبرم الأمر وبرمه: أحكمه، والأصل فيه إبرام الفتل إذا كان طاقين».

بزل: بزل الكيس إذا شقّه. اللسان: «بزل الشيء يبزُله بزلا وبزّله فتبزّل: شقه».

بسس: بسَّ الدقيق إذا خلطه بسمن أو زيت. ومنه « المبسس » المعروف عند سكان المنطقة. اللسان: «بسّ السويق والدقيق وغيرها، يبُسُّه بسّا: خلطه: بسمْن أو زيت».

بسط. باسطت فلانا إذا مازحته. اللسان: «الانبساط: ترك الاحتشام».

بشر: بشر الرجل خصمه بالسكين. إذا أحدث فيه جرحا غير غائر. اللسان: «بشر الأديم يبْشُرُه: قشر بشرته التي ينبت عليها الشعر، وقيل هو أن يأخذ باطنه بشفرة».

بطح: بطح فلان خصمه على الأرض أي ألقاه عليها. اللسان: «البطح: البسط. بطحه على وجهه يبطحه بطحا أي ألقاه على وجهه فانبطح».

بغم: تحدّت بصوت خافت. اللسان: «بغام الظبية: صوتها. وبَغَمْتُ الرجلَ: إذا لم تفصح له عن معنى ما تحدثه به».

بوغ: تطلق على الرماد المتبقي فيه قليل من الحر. اللسان: «البوغاء: التراب عامة، وقيل هو التراب الذي يطير من دقته إذا مس». لعل العام أطلقت اسم « البوغاء » لشبهها بالتراب الدقيق.

[1] ـ معجم إرجاع الدارج إلى حظيرته أصله العربي. الصبيحي. (م س). ص: 176.