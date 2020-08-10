تأسيس لجنة تقديم عريضة المطالبة بإخراج مشروع النواة الجامعية ببوعرفة بإقليم فجيج إلى حـــيــز الوجود

لجنة تقديم عريضة المطالبة بإخراج مشروع النواة الجامعية

ببوعرفة بإقليم فجيج إلى حـــيــز الوجود

بوعرفة في :05/08/2020

بلاغ إخباري

يومه الأربعاء 05 غشت2020 انعقد الجمع العام التأسيسي من أجل الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة تقديم عريضة المطالبة بإخراج مشروع إحداث النواة الجامعية ببوعرفة إلى حيز الوجود ،والذي تم بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من جامعة محمد الأول ومجلس جهة الشرق ومجلس الاقليمي لفجيج وجماعة بوعرفة، وذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية المرتبطة بالحد من انتشار جائحة كوفيد-19 .

وبعد نقاش مستفيض حول آلية العرائض ،باعتبارها من أرقى صور الديمقراطية التشاركية التي أسس لها دستور 2011 ، وكذا التداول في الأسباب الداعية إلى تقديم هذه العريضة إلى السلطات العمومية ، مجلس جهة الشرق وإلى المجلس الإقليمي لفجيج ،تمت هيكلة لجنة تقديم هذه العريضة على الشكل التالي :

الوكـــيل الوطني : عبد الفتاح عزاوي

نائبه : فوزية برحيلي

الوكيل الجهوي : محمد كربوب

نائبه : أسماء بركيطة

الوكيل الإقليمي : عبد المجيد فلاكي

نائبه : الميلود احسيني

كما ضمت هذه اللوائح في عضويتها كل من السادة : عادل التاقي ، لخضر امحمدي،عبد الجبار بوعزيز،كربوب عبد العزيز ، امبارك شكري ،عبد الرزاق عزاوي،يحي بوعزيز،لعروسي محمد ،أحمد كربوب.

وتجدر الإشارة أن هذه المبادرة ساهم في إطلاقها مجموعة من الفعاليات الشبابية المنتمية إلى مختلف جماعات الإقليم ،داخل أرض الوطن وخارجه ( ابراهيم المختاري ، نورالدين النوايتي ،محمد طلبي،علال الرحبي،عماد بوعزيز،جمال بوعزيز،عبد الحفيظ الأجراوي،ادريس امنيعي ،علي بلغود، يونس السعيدي،عبد الله اركيك،مصطفى محمدي،عبد الحميد عزاوي،عبد الوافي حدواتي ،محمد عزاوي،الميلود بريش ،عزيز لصهب ) ،حيث تم عقد مجموعة من اللقاءات التأطيرية والتكوينية ،عن بعد ،والتي أطرها أساتذة جامعيون وفاعلين ترابيين وجمعويين والتي همت عددا من المواضيع كالقوانين المنظمة للعرائض ، آليات التواصل والترافع والتفاوض ، تقنيات حشد التأييد ، دراسة إحصائية لنسب التمدرس بالإقليم …،كما تمت هيكلة اللجان التنظيمية بمختلف جماعات الإقليم .

وفي الأخير يؤكد جميع أعضاء اللجنة تعاونهم وانفتاحهم على مختلف الفاعلين بالإقليم ،كما ندعو الجميع إلى تكثيف الجهود من أجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود وإقرار تنمية حقيقية بالإقليم مبنية على اقتصاد المعرفة

عن لجنة الإعلام والتواصل