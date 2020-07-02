تاريخ سهل أنجاد وثقافة سكانه (19)

الأستاذ: الفيلالي عبد الكريم

ذاكـرة الأمــكـنة

5 ـ قصر العاجة:

«يقع قصر العاجة غرب العيون بأحد عشر كيلومترا، ويوجد فوق تلة بمنعطف واد إرسان. كان هذا القصر عبارة حصن يحيط به سور مربع طول ضلعه حوالي 75 مترا والبناء بداخله قليل. وفي موسطة الممر الذي يربط سهل أنـﯕاد بسهل الجفيرة يحتل قصر العاجة موقعا استراتيجيا مهما ويراقب طريق السلطان»[1].

لم يتبقّ من القصر إلا بعض الأساسات المستوية بالأرض، والموقع محصن بشكل طبيعي إذ يحميه شرقا مرتفع جبلي وشمالا وغربا منعرج الوادي.

[1] ـ السجع: قبيلة بدوية بين البربر. م. بوجون. (م س). ص: 55.