والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال في ذمة الله
والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال في ذمة الله
محمد شركي
رحل إلى جوار الرفيق الأعلى والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، والأستاذ بكلية الآداب في جامعة محمد الأول بوجدة، وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إليه وإلى كافة أسرته الكريمة بالعزاء في مصابهم الجلل ،ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وشامل عفوه ، وأن يسكنه فسيح جنانه مع المنعم عليهم من عباده ، ويجعله بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم ،ويسقيه شربة هنيئة من يده الشريفة لا يظمأ بعدها أبدا ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ نعمة الصبر على أهله وذويه ، وأن ينعم عليهم بما بشّر به الصابرين من عباده، وإنا لله وإنا إليه راجعون .
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