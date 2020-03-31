والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال في ذمة الله

محمد شركي

رحل إلى جوار الرفيق الأعلى والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، والأستاذ بكلية الآداب في جامعة محمد الأول بوجدة، وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إليه وإلى كافة أسرته الكريمة بالعزاء في مصابهم الجلل ،ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وشامل عفوه ، وأن يسكنه فسيح جنانه مع المنعم عليهم من عباده ، ويجعله بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم ،ويسقيه شربة هنيئة من يده الشريفة لا يظمأ بعدها أبدا ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ نعمة الصبر على أهله وذويه ، وأن ينعم عليهم بما بشّر به الصابرين من عباده، وإنا لله وإنا إليه راجعون .