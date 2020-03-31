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والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال في ذمة الله

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والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال في ذمة الله

محمد شركي

رحل إلى جوار الرفيق الأعلى والد أخينا الفاضل الأستاذ عبد الرحيم بودلال مدير مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، والأستاذ بكلية الآداب في جامعة محمد الأول  بوجدة، وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إليه  وإلى كافة أسرته الكريمة بالعزاء  في مصابهم الجلل ،ونسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وشامل عفوه ، وأن يسكنه فسيح جنانه مع المنعم عليهم من عباده  ، ويجعله بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم ،ويسقيه شربة هنيئة من يده الشريفة لا يظمأ بعدها أبدا ، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسبغ نعمة الصبر على أهله وذويه ، وأن ينعم عليهم بما بشّر به الصابرين  من عباده، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

 
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