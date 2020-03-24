الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي مفتش اللغة العربية في ذمة الله عز وجل
الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي مفتش اللغة العربية في ذمة الله عز وجل
محمد شركي
لبى نداء ربه يوم أمس الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي ، وبهذه المناسبة الأليمة ننعاه إلى كافة الأصدقاء والزملاء المفتشين والأساتذة وباقي أسرة التربية والتعليم في جهة الشرق . ونضرع إلى الباري جل في علاه أن يشمله بجميل عفوه وواسع رحمته ، ويتقبل منه صالح أعماله ويزيد في إحسانه ، ويتجاوز عنه ، ويسكنه أعلى جنته مع صالح عباده بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويكرمه بشربة لا يظمأ بعدها أبدا من حوضه بيده الشريفة ، كما نسأل الله عز وجل الرحمة لوالديه ، ونسأله سبحانه أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر، ويعظم أجرهم في مصابهم الجلل .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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