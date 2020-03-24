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الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي مفتش اللغة العربية في ذمة الله عز وجل

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الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي مفتش اللغة العربية في ذمة الله عز وجل

محمد شركي

لبى نداء ربه يوم أمس الأخ الأستاذ أحمد فريد الدرفوفي ، وبهذه المناسبة الأليمة ننعاه إلى كافة الأصدقاء والزملاء المفتشين والأساتذة وباقي أسرة التربية والتعليم في جهة الشرق . ونضرع إلى الباري جل في علاه أن يشمله بجميل عفوه وواسع رحمته ، ويتقبل منه صالح أعماله  ويزيد في إحسانه ، ويتجاوز عنه  ، ويسكنه  أعلى جنته مع صالح عباده  بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويكرمه بشربة  لا يظمأ بعدها أبدا من حوضه بيده الشريفة ، كما نسأل الله عز وجل الرحمة لوالديه ، ونسأله سبحانه أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر، ويعظم أجرهم في مصابهم الجلل .

وإنا لله وإنا إليه راجعون

 
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