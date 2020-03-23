مشكل توزيع شهادة التنقل الاستثنائية

لحد كتابة هذه الحروف لم يتوصل العديد من الناس بشهادة التنقل الاستثنائية من طرف أعولن السلطة بمدينة وجدة، حتى أن العديد حاولوا الاتصال بأعوان السلطة فلم يجدوا سوى هواتف لا ترد، مثل الحالة التي تمثل الحي الذي اقطن فيه. ربما أن عدد الساكنة التابعة لكل عون لا تسمح له بالتنقل وتوفير الشهادة، وهو انر ليس بالسهل ؛ لكن هناك حلول بديلة، وهنا اقترح على اعوان السلطة الاتصال بأحد أعضاء مكاتب وداديات الاحياء المتواجدة بكثرة بالمدينة، ومطالبتهم بتوفير لوائح الراغبين في الشهادة بحيهم ، ثم يسلموهم الشواهد ليتلف رؤساء الوداديات بتوزيعها على أصحابها.