تعزيــــــــــــــــــــــة

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة أم أخينا عبد الرفيع الدرويش فجريوم الجمعة 11 رمضان 1440 وبهذه المناسبة الأليمة ، أتقدم بخالص التعازي الى أخينا عبد الرفيع الدرويش موظف بجماعة وجدة على اثر وفاة والدته المجاهدة المقاومة، تغمدها الله برحمته الواسعة . فالتعزية اصالة عن نفسي ونيابة عن باقي اطر وموظفي جماعة وجدة في هذا المصاب الجلل سائلين الله العلي القدير بان يتغمدها برحمته ويدخلها فاسح جناته . انا لله وانا اليه راجعون . ومسك الختام الصلاة والتسليم على سيد خلق الله محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم .