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تعزيــــــــــــــــــــــة

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ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة أم أخينا عبد الرفيع الدرويش فجريوم الجمعة 11 رمضان 1440 وبهذه المناسبة الأليمة ، أتقدم بخالص التعازي الى أخينا عبد الرفيع الدرويش موظف بجماعة وجدة على اثر وفاة والدته المجاهدة المقاومة، تغمدها الله برحمته الواسعة . فالتعزية اصالة عن نفسي ونيابة عن باقي اطر وموظفي جماعة وجدة في هذا المصاب الجلل سائلين الله العلي القدير بان يتغمدها برحمته ويدخلها فاسح جناته . انا لله وانا اليه راجعون . ومسك الختام الصلاة والتسليم على سيد خلق الله محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم .

 
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