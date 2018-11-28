ورشة عمل تحسيسية بوجدة : الضخ الشمسي رافعة للنجاعة الطاقية و التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي

بيان صحفي :

ورشة عمل تحسيسية : الضخ الشمسي : رافعة للنجاعة الطاقية و التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي

لعدة سنوات , انخرطت الدولة في ديناميكية تهدف إلى إدماج واسع النطاق لتدابير توفير الطاقة و التنمية المستدامة لاسيما في القطاع الفلاحي.

لدعم هذه الديناميكية , بدأت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية و الصندوق العالمي للبيئة مشروع يهدف إلى إنشاء إطار ملاءم لتطوير أنظمة الضخ الشمسي بالقطاع الفلاحي و السقي الزراعي, من خلال : :

الارتقاء بالقطاع الخاص من أجل تطوير سوق عالية الجودة و ذلك من خلال نضام لتوحيد ووضع علامات الجودة الطاقية و إصدار شهادات تكوين المتبثين

تعزيز القدرات المؤسساتية لهيكلة سوق الضخ الشمسي من خلال أدوات و آليات التمويل لتسهيل اقتناء الأنظمة

تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج معدات الضخ الشمسي و بالتالي تمكين الصناعة المحلية من الإستفادة من التكنولوجيا و خلق فرص العمل

تطبيق إطار رصد التأتيرات لتخفيف الغازات الدفيئة

و تماشيا مع المهام الاستراتيجية الموكلة للوكالة و من بينها القيام بحملات تحسيسية حول النجاعة الطاقية , ستنظم الوكالة و شركائها ورشة تحسيسية تحت شعار : الضخ الشمسي : رافعة النجاعة الطاقية و التنمية المستدامة بالقطاع الفلاحي

بالغرفة الفلاحية لمدينة وجدة يومه الخميس التاسع و العشرون من شهر نونبر

تهدف هذه الورشة التحسيسية إلى التعريف بمزايا و فوائد الضخ الشمسي و للتبادل حول القيود الفعلية ( المالية , الفنية و التنظيمية) و أثرها على تنمية سوق الضخ الشمسي و لتحديد توقعات و آولويات الجهات الفاعلة الاقليمية و المحلية لتطوير مشاريع الضخ الشمسي.