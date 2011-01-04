إلى السيد مدير شركة اتصالات المغرب / الموضوع: شكاية
تاونات في 03/11/2011
يوسف السطي Es-satte Youssef
ر.ب.و. C618204
منخرط في انترنيت للاتصالات المغرب
حجردريان، شارع مولاي يوسف 34000
تاونات
إلى السيد مدير شركة اتصالات المغرب
الموضوع: شكاية
تحية وتقدير وبعد:
يؤسفني أن أطلعكم السيد المدير عن انقطاع خدمة الانترنت عني بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة لمدة ثلاثة أيام (من الجمعة مساءا إلى يوم الاثنين الساعة 5 مساءا) بالرغم من تقديمي لشكاية في الموضوع يوم فاتح يناير عبر الاتصال بالرقم 115، إلا أن موظفي الاتصالات لم يصلوا لبيتي إلا يوم الاثنين على الساعة 10و30 د صباحا الذي اخبروني بان كل شئ صالح، وان المشكل سيحل عبر الاتصال بالوكالة بفاس. إلا أن الربط لم يتم إلا في حدود الساعة الخامسة مساءا من يوم الاثنين 03يناير2011
وأحيطكم السيد المدير علما أن هذا الانقطاع سببا لي مشاكل جمة (مادية ونفسية)، لأنه يضرب في عمق جودة الخدمات التي ترددها الشركة دائما للزبناء رغم أدائي لكافة المستحقات التي تفرضها الشركة علي. وهذا ما اعتبره أحسن هدية قدمتها اتصالات المغرب لزبونها بحلول السنة الجديدة 2011 (أظن أن هناك عدة زبناء بالإقليم وبالمغرب عامة تلقوا هذه الهدية).
ولهذا أطالب برد الاعتبار لي والتعويض لما سببتموه لي من مشاكل.
والسلام
يوسف السطي
تاونات
28 Comments
كان تحصرنا دائما عن مدينة جرادة ومكان تواجدها المهمش لكن تبين لنا ان المسؤول عقلية واحدة وهذا ما نلمسه من اتصالات المغرب زيادة على تحلي تقنييها بالكذب على الزبناء نهيك عن التماطل في ارجاع حط الهاتف اوالشبكة العنكبوتيةويبقى السؤال هل همهم الا جمع الاموال بشتى الطرق؟ اما انت الاخ العزيزفاحيطك علما ان احدى المنازل انقطع عنها الكهرباء صدفة في راس السنة ترى ماهو حل المشكلة ؟منحته الدولة استعمال الكهرباء مدة سنة كاملة بدون مقابل بالله عليهم نحن نطالب بحقنا لا غير
سلام تام بوجود مولانا الامام الى السيد المدير السؤول عن وكالة اتصالات المغرب بمدينة ميدلت. انا زبون وكالتكم متضرر الى اقصى حد فقد رجعت من العطلة الصيفية وو جدت الهاتف الثابت غير مشغل وبدون حرارة.فسافرت الى مدينة خنيفرة وسددت ما على .ولكن للاسف لم ترجع لي حصتي من الهاتف بل بقي على حاله و شكوت امري ثلاث مرات و اتصلت برقم 115و888 ولا احد يجيب او يفصل والان هذه اربعة اشهر و انا بدون هاتف رغم انني اسدد الفواتر في و قتها مع العلم ان المكتب غير متواجد في قريتنايبعد عنا ب 72كلم
.لهدا ارجو من الجهة المعنية ان تزودني بالهاتف الثابت وتعويضي عن الاربعة اشهر التي ضاعت مني. وفي انتظار التفاتة منكم تقبلوا فائق الاحترام.والسلام.9.10.2011
tilifon ra9em 0539939394 mkhadamxi w makix3amxi mara w hnaya 5alesna lawazime dyana kamlin w daba xno houwa lhal tele makhadamx
SVP LALIN DIYAL 05 24 61 23 39 MAKHADAMA SIMANA HADI ORAH RIKLAMIT 5 DIYAL LMARRAT OKAYGOLO LIYA HAHIYA KATSAWB OBATJI FLA3CHIYA OMAKAYJI WALO OMSABBA LIYA LMACHAKIL FLKHADMA ORAH KANAKHDAM BIHA BZAF
سلام تام بوجود مولانا الامام الى السيد المدير السؤول عن وكالة اتصالات المغرب بمدينة
ابن جريرانا زبون وكالتكم متضرر الى اقصى حد
انا زبون لكم في الانترنت ادفع واجبي كل شهر في الوقت المناسب لكن الانترنت جد بطيئة كما انهاتقطع لساعات .لهدا ارجو من الجهة المعنية ان
تعالج هدا المشكل في اسرع وقت وفي انتظار التفاتة منكم تقبلوا فائق الاحترام.والسلام.
السلام عليكم يا سيد المدير ان لماذا الانترنت بطيئ جدا ولست انا وحدي المتدرر علي هدا البطئ في الخدمة الانترنت وارجوا من السيد المدير ان يحل هدا المشكلة بسرعة ومع تحياتي لك ولزبناء الاتصالات المغرب
سيدي المدير. لدي مشكلة في الأنترنت بطيء جدا و تقدمت بشكاية إلى المصلحة التقنية و لم يقومو بأي تغيير رغم أنني أتوفر على 3ج وأسدد 100درهم على سرعة الأنترنت 7.2ميجا , المرجو الإطلاع على شكايتي التي تقدمت بها للرقم 777 رقمي هو 0661939625
سلام عليكم انا من زوبناء الاتصلات المغرب لقد عبات شهر من الكونيكسيون ولم استفد بها الا 10 ايام تم اخدتموها
Tanger mafhach la rezo la konixio okankhalso orah 3yina n3ayto ldak maslahat zobanae za3ma 777 walakin bla fayda oflakhir nkhalso liflos iwa 3la had lihsab ta hna nsimho fhad chi ana kankhalis 203 dh fechhar omamistafda walo .lmaw9i3 tanja hay bir lrazi l3awama kanitminaw tchofo lhal f2akrab wa9t hna kati3jibna tislat omabrinach nfarto fiha
أما بنسبة لأصحاب مديم فهناك ضعف شديد في الإتصال لهدا فاشركة اتصالات المغرب أكفس شركة في المغرب فتحتل شركة ميديتل الصدار بتفوقها على شركة اتصالات الماء غريب
اتقوا الله يا اخوان هل من المقول الاتصال بمصلحة الارشادات لغرض الحصول على رقم عيادة طبيب لنصف يوم دون نتيجة والهاتف مشغول دائما
انه المنكر بعينه والاهمال وهذا يضر كثيرا بمؤسستكم
talabto min wakalaticom ra9em modim fa a3tawni ra9em khatia ;yawm 23;05;2014 3ala sa3a 09;00 wa itasalt bihim fa9alo lia sanaljao ila moukalamatic wanasma3o kalamak ma3a zobanaina ok
سلام سيدي لقد تم قطع رقم هاتف بدون سبب فماد علي فعله
salam sava ana adil rochdi 3andi mochkil chtarakt abollmo yal tisalat lmarrib odazt t9riban wahad chhar awo 9al tsra9 lya modim mani machit ndiclari bih bach nhbas ana ga3 bmara had modim galo lya safi rah kit9ta3 rado li2anho ila makhalastich kihabsoh mani dazat wahad 4chhor mchi n3awad nchtarak l9it kitsalni 1800dh galik khalasha wla 3awad chri modim 400dh o3awad l3am wach had chi sah fnadarkom wachkran
السلام عيكم االى السيد مدير تصالات المغرب انا دارت شتيراك مع اتصالات الغرب ودخلت الويفي ودفعت طلب كبف ما طلبو ني موظفين وخبرني انو بعد 48 ساعة غيكون عندك ومجني والو وتسنيت 15 يوم عد جبوها مشكلة لكبيرة هو انها ضعيفة وبزاف وتصالات بهم كنخبرهم على المشكل كيقولولي غنجيو نشوف وطبعا كيجيو ولكين مكينش حتى نتيجة مدت شهراين ووانا مشغلة بهد مشكل و كنطلب من سيدتكم تلقولي لحل فاقرب واقت وشكرا ابتسام ايت امغار
إلى السيد مدير اتصالات المغرب. الموضوع هو الباعة المتجولون المنخرطين مع الشركة لديكم يوم 14 شتنبر 2015 توصلت بفاتورة اتصالات المغرب تحمل فورفي 30h وتحمل أيضا مبلغ 360 رغم أنني لم أتسجل قط بهذا الإشتراك وذهبت مباشرة إلى ملحقة حي السلام سلا مع طلب خطي مصادق علي باليوم والتاريخ من طرف اتصالات المغرب وأحيطكم علما أنني لم أتلقى أي مساعدة بخصوص هذا الأمر ولازالت الفواتر تأتي كل شهر أرجو تفسير من سيادتكم والمسؤول عن هذا العمل إلا أخلاقي . عنواني هو زنقة حاسي عيسى رقم 306 حي الإنبعاث سلا وشكرا
connexion
بوسكورة في 08/12/2015
إلى السيد : مدير اتصالات المغرب
أنا عبد الرحمان سعدي مشترك جوال4G رقم النقال 0668174820
رقم البطاقة الوطنية B442976 الساكن بحي الشارقة أولاد مالك بوسكورة إقليم النواصر .
نعلن ساكنة حي الشراقة أولاد مالك بوسكورة من مايقرب عن شهر كامل من انقطاع التغطية بالنسبة للهواتف النقالة وقت دخولنا لمنازلنا بشكل كامل مما سبب لنا مشاكل وأضرار مادية ونفسية وعرقلة مسار الحياة اليومية نظرا لحاجة الإنسان لخدمة الاتصالات عبر النقال .
لذا نخبركم أننا في انتظار جوابكم .
سيد الرئيس اوجه شكايتي في ضعف التصال وكدالك الانترنيت في حي بجراح العليا بتطوان ويجبرنا على اخد بطاقة ميديتيل لانها عندها شبكات قوية ونحن لا نريد ان نتخلا عن اتصالات المغرب واتمنا منكم ان تضعو اجهزت الدفع في هدا الحي وشكرنا
حرر في تاريخ تطوان17/01/2016
الى المدير الموقر أتقدم بشكايتي وهي انني منخرط في الهاتف الثابت اشكو من عطب الريزو انا مقيم بالديار الفرنسية اسمي الكامل .سودو اباسدي رقم البطاقة الوطنية ua20212 تعطلت مصالحي املي ان تجد لي حلا في اقرب الاوقات واجابة لطلبي هدا لكم جزيل الشكر
Nom prénom :Soudou bassidi. Numero fix:0535882188
أيها المسؤول المحترم السيد الرئيس المدير العام لشركة إتصالات المغرب كيف يعقل معاقبة مستخدمين صغار بحرمانهم من المنح ينتظرونها لقضاء حاجياتهمالأسرية للأسف أنت ﻻ تحس بها وﻻ تعيشها لأنك فوق المستوى العالي جدا، فإذا أردت المحاسبة عليك أن تبدأ بنفسك لأن جل أراضيك محاطة ومعروفة بأعمدة الهاتف والمعروف أن تلك الأعمدة دفع حقها المواطن المغربي لذا ﻻ يحق لأي أحد أن يستغلها ام أنك فوق القانون الذي ﻻ تعترف به كسلطة أعلى في البلاد، كما ﻻ يحق لك أن تدعم أقاربك وتتغاضى عن تصرفاتهم ألا إدارية لأنك تستغل منصبك لحماية نفسك وإسكات من يريد محاربتك وإعطاء فرص وامتيازات لمن هم في خدمتك وفي طوعك ولكي ﻻ أطول لأنني في جعبتي الكثير تجاهك ، لذا وللمرة الألف أقولها عليك التدخل في ملفي الذي ﻻ زال عال6قا من 2010 وأنا اراسلك بأعتبارك المسؤول الأول الذي يتوجب عليه حله وأخذ القرار العادل فيه لأنني مظلوم ومسلوب الحق.
سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد يؤسفني سيادة رئيس وكالة اتصالات المغرب بمدينة سيدي افني عن عطب في الأنترنت وكذا الهاتف الثابت زهاء يومين وقد اتصلت بالرقم 115 دون جدوى لدى ارجوكم اتخاذ الاجراءات التي تونها مناسبة لحل المشكل وابنائي يعتمدون على الأنترنت في دراستهم ومجالات اخرى ولكم جزيل الشكر
العنوان : تجزئة المنطلق رقم 30 سيدي افي الهاتف : 0528780768 النقال : 0678112476
الى سيد مدير اتصالات المغرب احيطكم علما باني يوم22\4\2016دفعت 390dhمن اجل تزويدي بصبيب انترنيت لكن لحد ساعة مازلت انتضر هدا صبيب لم اتوصل به رقم الهاتف 0537014423
سيدي المدير اني مشترك بالانترنيت من سنة 2010 والعقدة المبرمة مع الشركة هي 4 جيكا وانا لا اتوصل سوى بالربع اني سارفع شكاية لدى المحكمة ضد الشركة لانها لم تادي لي الخدمة التي تاخدون مني اموال عنها واخبركم لقد تقدمت بعدة شكيات وانها مسجلة بمصالكم دون جواب ولقد تقدم عدة مشتركين بالانترنيت بايغود المركز اقليم اليوسفية اكتر من 25 مشترك ولم نرى جواب بقي لنا ان نقوم بوقفة احتجاجية امام ادالرت الشركة للحصول على حقنا سيدي المدير نحن في انتظار جوابكم عن هده الشكاية لانها لا تهمني وحدي بل عدد من المشتركين زائد الادرات التي تقضي حوائج المواطنون معطلة بسبب قلة الصبيب ولكم واسع النظر
امضاء عبدالكبير الدباغ رقم الهاتف 0666708607
شكاية حول ضعف خدمات شبكة الرزو لاتصالات المغرب في كل من إقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا
سلام تام بوجودي مولانا الامام سيدي المدير يشرفنا اوجه شكايتي في ضعف التصال وكدالك الانترنيت في اقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا ويجبرنا على اخد بطاقةsim ميديتيل لانها عندها شبكات قوية في تيلكة المنطقة ونحن لا نريد ان نتخلا عن {اتصالات المغرب} واتمنا منكم ان معالجة هذا المشاكلة في اسرع وقت تضعو اجهزت الدفع في هده البادي وشكرنا جزيلا
حرر في تاريخ 18/12/2016
شكاية حول ضعف خدمات شبكة الرزو لاتصالات المغرب في كل من إقليم شتوكة ايت بها تركا نتوشكا
رقمي هو 212665818005
عاني من قطع الهاتف التابث والانترنيت لمدة تزيد على 3 أسابيع رغم انني أأدي فواتيري بشكل دائم.اتصلت ب 110 و 115 دون فائدة.اتصلت بوكالة شيشاوة وأصلح العطب بعد أسبوع ليعود في اليوم الموالي ذهبت مرة أخرى للوكالة ليصلح بعد عدة أيام. يقطع في اليوم الموالي.المشكل الأكبر هو أن هناك خلط بالخطوط أوما يسمونه dérangement.وأن خطي يعمل به شخص آخر.أفيدوني. الله يجازيكم
رقمي 0524353598