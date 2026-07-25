قصيدة : » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ » شعر : محمد شركي
قصيدة : » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ «
شعر : محمد شركي
ساءَلـــتُ دارسَ ربْـــعٍ حولــه دِمَـنُ === فَلمْ يُجِبْنِـــي خَلِيـــلٌ بَـانَ أو سَكَــــــــــنُ
مَـــاذَا أقـــولُ لِقلْـبٍ شَاقَــهُ أَثـــــــرٌ === فَهَاجَـــهُ الوَجْـــدُ حتّى أَسْقَـــمَ البَـــــــدَنُ؟
مَنْ ذَا يُكَفْكِفُ دَمْعًا سَحَّ مِنْ حَـــزَنٍ === عَلَى فِــراقِ التي في لَحْــظِـها وَسَــــــنُ؟
مَنْ ذَا بِأخبـارِهَا يَأْتِـي فَيُسعدنِــــي === فإنَّنِـــــي بِوِصـــالٍ أَبْتَغِـــــــي قَمِـــــــنُ؟
أَنَا الذي في الهوى هَاجتْ لَوَاعِجُهُ === مُتَيـَّــــــمٌ صَادِقٌ في الــــــــوُدِّ مُؤْتَمَـــــنُ
حَفِظْــــتُ وُدًّا لِمَنْ هَامَ الفـؤادُ بِها === فلـمْ تُصَـافِ الــذِي بالـــــوُدِّ مُرْتَهَـــــــــنُ
هِــيَ الغَــدُورفَــلا عهدًا يُقيِّـــدُهـا === تَلْهُــــو بِعاشقِهــــــا عَسْفـــًا وتَمْتَهِــــــنُ
هِيَ الصَّرومُ وتَجْفُو لا وَدَادَ لَهَــا === وفِتْنــــةٌ لِـــي بِهـــا أَشْقَـــــى وَأُمْتَحَــــــنُ
صَرفْتُ عُمْرًا أُحَابِيها فَتَصْرِفُنِي === حتّى كَسَانِـي بَيَـاضُ الشَّيْـبِ والوَهَــــــــنُ
ومَا وَعيْتُ دَوَاهِيهَا تَرَبَّصُ بِــي === ولا ظننـــتُ بِهـــا غَـــدْرًا وَتَضْطَغِـــــــنُ
خَبَرْتُهــا مِن كلامِ الله فَانِيَـــــــةً === ولمْ أُخَالِـــــفْ هَــوًى فِيها كَمَـــنْ فَطِنُـــوا
للهِ دَرُّهُـــمُ حَنّـُـــوا لآبِــــــــــدَةٍ === وَسَعيُهـُــمْ مَــا قَضَــى القرآنُ والسُّنَـــــــنُ
أَنْعِمْ بِهِمْ سلفًا قَدْ طَاَبَ عيشُهُــمُ === خَيْــــرُ القرونِ قرونٌ ضَمَّــــها الزَّمَــــــنُ
لَكِنَّنَا خَلَــفٌ سَاءَتْ مَعِيشتُنَــــــا === والــــــرَّانُ قَيـَّــدَنــــا والــــذُّلُّ والوَهَـــــــنُ
رُمْنَاالضَّلالَ وجُحْرُالضَّبِّ نَدخلُهُ === خَلـْــفَ الأُلَـى فُتِنُـــوا وعَيْشُهُـــــــــــم دَرَنُ
حَاكَـــتْ طبائِعُـنا جَهْلا ًطبائِعَهم === إِنـَّــــا لَهُـــــمْ مَـــــدَدٌ ومِنْهـُــمُ الإِحَـــــــــنُ
أَسْلافُنا نَصَحُوا في أرضِهم عَدَلُوا === أسلافُهُــــم دَأْبُهُـــمْ إِنْ عاهَـــدُوا دَهَنُـــــــوا
جَاسُوا خِلَالَ حِمىً عَزَّتْ مَنازِلُهُ === أَضْــــرَوا بِهــــا حَسَـــدًا نــــارًا لَهَا عَثـَـــنُ
صارتْ مواردُنا نَهْباً لِقَابِضِهــمْ === والمَكْــــسُ يفرضُـــهُ جَـــــوْرًا ويَخْــــــتَزِنُ
وعَيْشُهُـمْ رَفـَـهٌ وعَيْشُنَا سَغَـــبٌ === نُسَــــامُ خَسْفـــًـا فلا نَشْكـُـــــــو وَنَسْتَكِـــــنُ
دَسُّواعيونـًـا لَهُمْ خَتْلاَ لِتَرْصُدَنـَـا === والحِقْــــــدُ قَــــدْ نَفَثُــــوا كَأَنـَّهُ حُقَــــــــــنُ
وضَرَّنَا إِخْوةٌ في الدِّين إذْ غَدَرُوا === بِنـَــــا وصَارُوا لَهـُـمْ ظَهْــــرًا بـِهِ مَكُنُــــــوا
لَوْلاَ الخِيانــةُ ما دَالَـــتْ لَنَا دُوَلٌ === ولا دَهَتْـــــنا دَوَاهٍ بِئْسَـــــــتِ الفِتَـــــــــــــنُ
ضَاعَتْ ثُغُورٌ لَنَا إِذْ مَسَّنَا خَـوَرٌ === واللهِ مَـــا رَدَّ حَقـًّـــــا ضَــاعَ مُفْتَتَـــــــــــــنُ
لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ === وَذِلَّــــةٍ وَخُمَــــتْ وَاسْتَفَحَـــــلَ الوَهَــــــــــنُ
سِوَى رُجُوعٍ إلى الرَّحمانِ نَعْبُدُهُ === حَـــــقَّ العِبَــــادَةِ لَا زَيْـــــــغٌ ولاَ وَثـَـــــــــنُ
ثُمَّ التَّأَسِّــي بِخَيْــرِ الخَلْقِ مُنْقِذُنـَا === مِنَ الضَّــــلاَلِ بِوَحْـــيٍ تُسْنِـــــدُ السُّنَــــــــــنُ
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