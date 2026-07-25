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قصيدة :  » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ  » شعر : محمد شركي

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قصيدة :  » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ « 

شعر : محمد شركي

ساءَلـــتُ دارسَ ربْـــعٍ حولــه دِمَـنُ    ===   فَلمْ يُجِبْنِـــي خَلِيـــلٌ بَـانَ أو سَكَــــــــــنُ

مَـــاذَا أقـــولُ لِقلْـبٍ شَاقَــهُ أَثـــــــرٌ    ===   فَهَاجَـــهُ الوَجْـــدُ حتّى أَسْقَـــمَ البَـــــــدَنُ؟

مَنْ ذَا يُكَفْكِفُ دَمْعًا سَحَّ مِنْ حَـــزَنٍ    ===   عَلَى فِــراقِ التي في لَحْــظِـها وَسَــــــنُ؟

مَنْ ذَا بِأخبـارِهَا يَأْتِـي فَيُسعدنِــــي    ===    فإنَّنِـــــي بِوِصـــالٍ أَبْتَغِـــــــي قَمِـــــــنُ؟

أَنَا الذي في الهوى هَاجتْ لَوَاعِجُهُ    ===    مُتَيـَّــــــمٌ صَادِقٌ في الــــــــوُدِّ مُؤْتَمَـــــنُ

حَفِظْــــتُ وُدًّا لِمَنْ هَامَ الفـؤادُ بِها     ===   فلـمْ تُصَـافِ الــذِي بالـــــوُدِّ مُرْتَهَـــــــــنُ

هِــيَ الغَــدُورفَــلا عهدًا يُقيِّـــدُهـا     ===    تَلْهُــــو بِعاشقِهــــــا عَسْفـــًا  وتَمْتَهِــــــنُ

هِيَ الصَّرومُ وتَجْفُو لا وَدَادَ لَهَــا     ===    وفِتْنــــةٌ لِـــي بِهـــا أَشْقَـــــى وَأُمْتَحَــــــنُ

صَرفْتُ عُمْرًا أُحَابِيها فَتَصْرِفُنِي    ===     حتّى كَسَانِـي بَيَـاضُ الشَّيْـبِ والوَهَــــــــنُ

ومَا وَعيْتُ دَوَاهِيهَا تَرَبَّصُ بِــي     ===     ولا ظننـــتُ بِهـــا غَـــدْرًا وَتَضْطَغِـــــــنُ

خَبَرْتُهــا مِن كلامِ الله فَانِيَـــــــةً      ===    ولمْ أُخَالِـــــفْ هَــوًى فِيها كَمَـــنْ فَطِنُـــوا

للهِ دَرُّهُـــمُ حَنّـُـــوا لآبِــــــــــدَةٍ     ===     وَسَعيُهـُــمْ مَــا قَضَــى القرآنُ والسُّنَـــــــنُ

أَنْعِمْ بِهِمْ سلفًا قَدْ طَاَبَ عيشُهُــمُ    ===      خَيْــــرُ القرونِ قرونٌ ضَمَّــــها الزَّمَــــــنُ

لَكِنَّنَا خَلَــفٌ سَاءَتْ مَعِيشتُنَــــــا     ===    والــــــرَّانُ قَيـَّــدَنــــا والــــذُّلُّ والوَهَـــــــنُ

رُمْنَاالضَّلالَ وجُحْرُالضَّبِّ نَدخلُهُ   ===    خَلـْــفَ الأُلَـى فُتِنُـــوا وعَيْشُهُـــــــــــم دَرَنُ

حَاكَـــتْ طبائِعُـنا جَهْلا ًطبائِعَهم    ===    إِنـَّــــا لَهُـــــمْ  مَـــــدَدٌ ومِنْهـُــمُ الإِحَـــــــــنُ

أَسْلافُنا نَصَحُوا في أرضِهم عَدَلُوا   ===   أسلافُهُــــم دَأْبُهُـــمْ إِنْ عاهَـــدُوا دَهَنُـــــــوا

جَاسُوا خِلَالَ حِمىً عَزَّتْ مَنازِلُهُ   ===    أَضْــــرَوا بِهــــا حَسَـــدًا نــــارًا لَهَا عَثـَـــنُ

صارتْ مواردُنا نَهْباً لِقَابِضِهــمْ   ===     والمَكْــــسُ يفرضُـــهُ جَـــــوْرًا ويَخْــــــتَزِنُ

وعَيْشُهُـمْ رَفـَـهٌ وعَيْشُنَا سَغَـــبٌ   ===     نُسَــــامُ خَسْفـــًـا فلا نَشْكـُـــــــو وَنَسْتَكِـــــنُ

دَسُّواعيونـًـا لَهُمْ خَتْلاَ لِتَرْصُدَنـَـا   ===     والحِقْــــــدُ قَــــدْ نَفَثُــــوا كَأَنـَّهُ حُقَــــــــــنُ

وضَرَّنَا إِخْوةٌ في الدِّين إذْ غَدَرُوا   ===   بِنـَــــا وصَارُوا لَهـُـمْ ظَهْــــرًا بـِهِ مَكُنُــــــوا

لَوْلاَ الخِيانــةُ ما دَالَـــتْ لَنَا دُوَلٌ   ===    ولا دَهَتْـــــنا دَوَاهٍ بِئْسَـــــــتِ الفِتَـــــــــــــنُ

ضَاعَتْ ثُغُورٌ لَنَا إِذْ مَسَّنَا خَـوَرٌ   ===    واللهِ مَـــا رَدَّ حَقـًّـــــا ضَــاعَ مُفْتَتَـــــــــــــنُ

لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ  ===   وَذِلَّــــةٍ وَخُمَــــتْ وَاسْتَفَحَـــــلَ الوَهَــــــــــنُ

سِوَى رُجُوعٍ إلى الرَّحمانِ نَعْبُدُهُ   ===   حَـــــقَّ العِبَــــادَةِ لَا زَيْـــــــغٌ ولاَ وَثـَـــــــــنُ

ثُمَّ التَّأَسِّــي بِخَيْــرِ الخَلْقِ مُنْقِذُنـَا   ===   مِنَ الضَّــــلاَلِ بِوَحْـــيٍ تُسْنِـــــدُ السُّنَــــــــــنُ

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