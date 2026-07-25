قصيدة : » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ » شعر : محمد شركي

قصيدة : » لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ «

شعر : محمد شركي

ساءَلـــتُ دارسَ ربْـــعٍ حولــه دِمَـنُ === فَلمْ يُجِبْنِـــي خَلِيـــلٌ بَـانَ أو سَكَــــــــــنُ

مَـــاذَا أقـــولُ لِقلْـبٍ شَاقَــهُ أَثـــــــرٌ === فَهَاجَـــهُ الوَجْـــدُ حتّى أَسْقَـــمَ البَـــــــدَنُ؟

مَنْ ذَا يُكَفْكِفُ دَمْعًا سَحَّ مِنْ حَـــزَنٍ === عَلَى فِــراقِ التي في لَحْــظِـها وَسَــــــنُ؟

مَنْ ذَا بِأخبـارِهَا يَأْتِـي فَيُسعدنِــــي === فإنَّنِـــــي بِوِصـــالٍ أَبْتَغِـــــــي قَمِـــــــنُ؟

أَنَا الذي في الهوى هَاجتْ لَوَاعِجُهُ === مُتَيـَّــــــمٌ صَادِقٌ في الــــــــوُدِّ مُؤْتَمَـــــنُ

حَفِظْــــتُ وُدًّا لِمَنْ هَامَ الفـؤادُ بِها === فلـمْ تُصَـافِ الــذِي بالـــــوُدِّ مُرْتَهَـــــــــنُ

هِــيَ الغَــدُورفَــلا عهدًا يُقيِّـــدُهـا === تَلْهُــــو بِعاشقِهــــــا عَسْفـــًا وتَمْتَهِــــــنُ

هِيَ الصَّرومُ وتَجْفُو لا وَدَادَ لَهَــا === وفِتْنــــةٌ لِـــي بِهـــا أَشْقَـــــى وَأُمْتَحَــــــنُ

صَرفْتُ عُمْرًا أُحَابِيها فَتَصْرِفُنِي === حتّى كَسَانِـي بَيَـاضُ الشَّيْـبِ والوَهَــــــــنُ

ومَا وَعيْتُ دَوَاهِيهَا تَرَبَّصُ بِــي === ولا ظننـــتُ بِهـــا غَـــدْرًا وَتَضْطَغِـــــــنُ

خَبَرْتُهــا مِن كلامِ الله فَانِيَـــــــةً === ولمْ أُخَالِـــــفْ هَــوًى فِيها كَمَـــنْ فَطِنُـــوا

للهِ دَرُّهُـــمُ حَنّـُـــوا لآبِــــــــــدَةٍ === وَسَعيُهـُــمْ مَــا قَضَــى القرآنُ والسُّنَـــــــنُ

أَنْعِمْ بِهِمْ سلفًا قَدْ طَاَبَ عيشُهُــمُ === خَيْــــرُ القرونِ قرونٌ ضَمَّــــها الزَّمَــــــنُ

لَكِنَّنَا خَلَــفٌ سَاءَتْ مَعِيشتُنَــــــا === والــــــرَّانُ قَيـَّــدَنــــا والــــذُّلُّ والوَهَـــــــنُ

رُمْنَاالضَّلالَ وجُحْرُالضَّبِّ نَدخلُهُ === خَلـْــفَ الأُلَـى فُتِنُـــوا وعَيْشُهُـــــــــــم دَرَنُ

حَاكَـــتْ طبائِعُـنا جَهْلا ًطبائِعَهم === إِنـَّــــا لَهُـــــمْ مَـــــدَدٌ ومِنْهـُــمُ الإِحَـــــــــنُ

أَسْلافُنا نَصَحُوا في أرضِهم عَدَلُوا === أسلافُهُــــم دَأْبُهُـــمْ إِنْ عاهَـــدُوا دَهَنُـــــــوا

جَاسُوا خِلَالَ حِمىً عَزَّتْ مَنازِلُهُ === أَضْــــرَوا بِهــــا حَسَـــدًا نــــارًا لَهَا عَثـَـــنُ

صارتْ مواردُنا نَهْباً لِقَابِضِهــمْ === والمَكْــــسُ يفرضُـــهُ جَـــــوْرًا ويَخْــــــتَزِنُ

وعَيْشُهُـمْ رَفـَـهٌ وعَيْشُنَا سَغَـــبٌ === نُسَــــامُ خَسْفـــًـا فلا نَشْكـُـــــــو وَنَسْتَكِـــــنُ

دَسُّواعيونـًـا لَهُمْ خَتْلاَ لِتَرْصُدَنـَـا === والحِقْــــــدُ قَــــدْ نَفَثُــــوا كَأَنـَّهُ حُقَــــــــــنُ

وضَرَّنَا إِخْوةٌ في الدِّين إذْ غَدَرُوا === بِنـَــــا وصَارُوا لَهـُـمْ ظَهْــــرًا بـِهِ مَكُنُــــــوا

لَوْلاَ الخِيانــةُ ما دَالَـــتْ لَنَا دُوَلٌ === ولا دَهَتْـــــنا دَوَاهٍ بِئْسَـــــــتِ الفِتَـــــــــــــنُ

ضَاعَتْ ثُغُورٌ لَنَا إِذْ مَسَّنَا خَـوَرٌ === واللهِ مَـــا رَدَّ حَقـًّـــــا ضَــاعَ مُفْتَتَـــــــــــــنُ

لاَ طَوْقَ نَنْجُو بِهِ مِنْ فِتْنَةٍ عَظُمَتْ === وَذِلَّــــةٍ وَخُمَــــتْ وَاسْتَفَحَـــــلَ الوَهَــــــــــنُ

سِوَى رُجُوعٍ إلى الرَّحمانِ نَعْبُدُهُ === حَـــــقَّ العِبَــــادَةِ لَا زَيْـــــــغٌ ولاَ وَثـَـــــــــنُ

ثُمَّ التَّأَسِّــي بِخَيْــرِ الخَلْقِ مُنْقِذُنـَا === مِنَ الضَّــــلاَلِ بِوَحْـــيٍ تُسْنِـــــدُ السُّنَــــــــــنُ