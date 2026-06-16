قصيدة : » من وحي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة «

شعر : محمد شركي

بَكِيــتُ ربْعًا لِمَنْ بَانُـــوا وقدْ صَرَمُوا مِنْ هَجْرِهِم دَمِـعٌ قد شفّنـــي سَقـَــــــــــــمُ

في رَحْلِـــهم حَزمُـــوا قلبـــــًا بِهِ وَلَهُ لَــــمْ يُجْـــدِ صاحبَه شكــــــوٌ ولا نــــــــدمُ

ما خِلْـــتُ يومـا ذواتِ العهـدِ ناكثــةً حتّــــى فُجِعـــــتُ بِخِــــلٍّ قلبُــــه شَبـِـــــمُ

كَمْ شَادَ لي مِنْ أمانٍ قد خُدِعتُ بهــا وسَرَّنِــــي منهُ ما يحلـــــو بــه الكَلِـــــــــمُ

وكنــــتُ غِـــرّاً إذا ما باعنـــي أملاً وهـــــلْ إذا مــا خليــــلٌ بــــاع يُتَّهـــــــمُ؟

مِـــــنْ أجلـــــه سَهَري ليلا أكابـــده لكنّـــــــه مُخْلِـــــــدٌ إن أخلـــــد النُّــــــــوَمُ

مـا ذاق مثــل الـذي قـد ذُقْتُـــه كَمَدًا هــــــو الخَلِـــــــيُّ فـــــلا هَــــمٌّ ولا غُمَــمُ

ما خِلتُــــهُ صارِمًا وُدًّا لنـــا أبـــدا لكــــنْ عُــــرَى الـــوُدِّ عنـد الخِلِّ تَنْفصِـــمُ

وما أظـــــنُّ خليــــلا جّــــذَّ آصِرةً يَأْسَــى عليهـــا إذا مـــا هَمَّـــــــه النّـــــــدمُ

أُعَلِّل النفسَ عن هِجرانِ من هَجَروا بِحِفْـــظِ عَهـْـــــدٍ فـــــلا نَقْــــضٌ ولا بَـــرَمُ

تِلكَ المروءةُ في الهَــوى أَدِيــنُ بها ولَــــــنْ أُبالــــي إذا مـــا لامَنِـــــي اللُّـــــوَمُ

ما كنتُ بِدْعًا من العُشّاقِ إن وَلِهُوا لا دُونَهـــــــــمْ وَلَــــهٌ أو دُونَهـــــــمْ أَلــــــمُ

يا لائِمي دَعْ هُيامي بالتي صَرمتْ دُنيـــــا ومُغريـــــةٌ تُدْنــــــي وتَنْصَـــــــــرِمُ

إنـِّـــي هُدِيـــتُ بِنـُور الله في ظُلَــٍم إِنّ الهـــــوى يَثْــــرِبٌ والبيــــتُ والحَــــــرمُ

مـن لـم يذُقـْهُ يكــادُ الشّوقُ يقتلُـــه ثَمَّ الصبابــــــــةُ والتَّهْيــــــــــــامُ مُضْطـَـــرِمُ

زَانَ الإلــــهُ لَنــــا كَوْنــًا بِبِعْثَتـِــه هـُـــــو النَّبِــــيُّ سِــــراجُ الله يُـــــــؤْتَمَـــــــــمُ

يـــا يــــومَ هِجْرتِـــه هَلَّـتْ له أممٌ لمّــــا أناخـــــتْ بِــــه القَصْـــــــواءُ مُحْتَـــرَمُ

مِـنْ طِيبَــةٍ شعَّـتِ الأنوارُ ساطعةً فــــي كُــلِّ ما ســـادتِ العُرْبــــانُ والعَجَـــــمُ

فَفِيكِ طِيبــــةُ قدْ فاضتْ أَيـــــادِيَهُ ومِنـــكِ طِيبـــــةُ قــــد دانــــــتْ لـــه أُمَـــــــمُ

يا مَهْبِط َالوحْيِ إذْ عمَّتْ شرائِعُـه كُــــلُّ الـــورى عَمَّـــــهُ الإحسـانُ والكــــــرمُ

وسُنَّةُ المُصطفى نِبراسُ حُلْكَتـِــنَا عَمّـــــتْ فضائِلـُـــــها والعِلـــــــمُ والحِكـَــــــمُ

عَـزّتْ بِها أُمَــمٌ حازتْ بها شَرفًا مِـــــنْ عِـــزِّ صاحبِـــها عـَــــزّتْ لــهُ أَجَــــــمُ

كان اللُّيوثُ بها تُخْشى ضراوَتُهم وأخـــــــلافُهم مـــــا لَهُـــــم عِـــــزٌّ ولا هِمَـــمُ

بِهَجْــــــرِ سُنّتِـــه دالتْ لـهمْ دُوَّلٌ لمّـــــا غَزَتْ واسْتباحَتْ بيضَــــــهُمْ أُمَــــــــــمُ

مــاذا نقـولُ لِذِكرى هِجْرةٍ قَفـَلَتْ لاَ كَاسِــــــرٌ بَــــازُنَا كأنّــــــــهُ الـــــــــــرَّخَمُ؟

والقدسُ شاكيةٌ من جَوْرِ غَاصِبِها أَغْلالُـــــــها ثَقُلـــــــتْ يَبْكـــــي لَهـــا الحَـــرَمُ

مَسْـرَى النبـيِّ أسيــرٌ لا سَرَاةَ لهُ والعُــــــرْب لاهيـــــةٌ يَلْهُـــــو بهــــا العَجَـــــمُ

حَــلّ الشِّقــاقُ بِهِـمْ والرِّيح ذاهبةٌ والعِقـــــدُ مُنِفـَـــــرِطٌ والشَّمْـــــــلُ مُنْفَصِـــــــمُ

والبـــــأسُ بَيْنَهُــــمُ مُـــــرٌّ لِشِدَّتِه يَلْهُــــــو العُــــدَاةُ بِــــهِ تَبْكِــــــي لَــــهُ الرَّحِــمُ

ذِكْرَاكِ يا هِجْرةً عادتْ ونَكْبَتـُـنَا زادتْ مَرارَتـُـــــــها واسْتَفْحــــــــــلَ الأَلــــــــمُ

يا أُمّــــةً خَوِرَتْ فَــارُوقُها أَمــلٌ تشكُــــــــــو لِمُعْتَصِـــــٍم كَــــرْبًا وَتُصْطَلَـــــــمُ

عُودِي لِوَحْيٍ هَدَاكِ الله تَنْتَصِري وسُنـّـــــــــةٍ هُجِــــرتْ فيهــــا لك الــــدُّعُـــــمُ

يا ربِّ بالمُصطفى فَرِّجْ بِه كُرَبًا قَضَّـــــــتْ مَضَاجِعَــــــنا أيّامـــــــنا ظُلَـــــــــمُ

واغْفِـرْ لنا ربَّنــا وِزْرًا نَنُوءُ بِـه إنّ الكبائـــــــرَ عِنـــدَ الغَافِــــــــــــرِ اللَّمَــــــــمُ

والحمـــــدُ لله ما عُـــدَّتْ لهُ نِعَـمٌ ثُــــــمّ الصـــــــلاةُ علـى مَنْ يَعْشـــقُ النَّسَـــــــمُ