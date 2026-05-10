مرثية الأخ العزيز الشاعر حسني المختار الذي شيعناه يوم أمس بقرية مستكمر تغمده الله بواسع رحمته » نِعْمَ الفَتَى المُخْتارُ عَزَّ بَيَانُه ُ شعر : محمد شركي

عَزُّوا القوافي في الهَزَارِ فقد ثَوَى وابْكُوا الذي في مِثْله خُلِق الجـَوَى

ذاك الذي صاحبْتُه وأنا فَتـًــــــــى وأنيسُ عُمْرٍ إِذْ تَوَزَّعَنا النـَّـــــوَى

يبكي القريُضُ لِفَقْدِه مُتَحسِّــــــــرًا وكذا البيانُ يَنُوح من أَلَمٍ كَـــــوَى

عجبًا لِمَنْ طَمَرَ الحِجَا بِجَنــــــادِلٍ أسْفَى الثَّرَى مِنْ فوقه ثمّ الصَّــوَى

ما هَالَهُ يُتْمُ القريضِ ونَوْحـُــــــــه والثَّاكِلاتُ من القوافي فَارْعَـــوى

نِعْمَ الفتَى المختارُ عَزَّ بَيانُـــــــــه نَهَلَ المعارفَ عاشقُا حتّى ارْتَوى

مَنْ لِلريَّاضِ العابِقَاتِ بشعـــــــرِه وشَقَائقٍ والأُقْحُـــــــــوانِ إذا ذَوَى؟

مَنْ للتُّراثِ مُحقِّقـــًا ومُدرِّســــــًـا مَنْ لِلْفَرائِدِ والمَحَارِ ومَا طَــــوَى ؟

يَا مَنْ يَعِزُّ على القلوب فِراقـُـــــه مَا بـَالُ دَهْـرٍ لِلْأَحِبَّـــــــةِ قَدْ زَوَى ؟

سُقْيَاكَ رَبَّ العالمين لِقَبـْـــــــــرِه أَنْتَ الذي تُهْدِي نَوَالَكَ مَنْ نـَـــوَى

وارْحَمْ فقيدًا قد تَعاوَرَهُ الضَّنَــــى لكنّـه لمْ يَشْـكُ مِنْ وَجَـــــِع الـدَّوَى

أَوْسِــعْ له يا واهبًا فردوسَــــــــهُ واسْكُبْ له من حوضـــه ماءً رِوًى

وارْحَمْ إِلَهِي مَنْ بَكَاهُ وَمَنْ رَثَى أنتَ الغفورُ لِمَنْ عَصَاكَ وَمَنْ غَوَى