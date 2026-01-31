قصيدة : » بين ربيع العمر وخريفه «

شعر : محمد شركي

مناسبة القصيدة :

وافتني ابنتي الصغرى هند بلوحة عبر المحمول جمعت فيها بين صورتين لي ،واحدة وأنا في ربيع العمر ، وأخرى وأنا في خريفه ، فأوحت لي بما يلي :

يَا غافـلاً هَاكَ نُصْحـًا إنْ دنـا هـَـــــرَمُ === أو كَـلَّ سمـعٌ وإن زلّـتْ بِك القـــــدمُ

فاقنعْ بحظِّك من دُنياكَ وارْضَ بـــــــه === إن الشّراهــة َيأتـي بعـدها النّـــــــــدمُ

ضمّتْ مصوِّرتي فتـًــى إلى هـَــــــرِمٍ === في لوحــةٍ عَجَبـًــــا لِلضِّــــد يلتئــــمُ

فانظـــرْ إليها تَجِدْ في طيِّها عِبَــــــــرًا === هذا وسيـــــمٌ وذاكَ عيبُــــه الهَـــــــرَمُ

قد كنتُ فيما مضى بين الوَرَى جَذَعًا === تهفــــــو إلــيّ التــي دَيْدانُـــها الشَّمَــمُ

واليومَ هَا قد كسانــي الشيــبُ حُلَّتـَــــه === بعد السّـــوادِ الــذي تزهـــو به اللِّمَـــمُ

طارالغَـــــدافُ بعيــــدًا بعد أُلْفَتـِــــــــه === وابتزَّني هـَــرَمي والشيــــبُ والسّقــــمُ

والغانيــــاتُ اللواتــــي كُنْتَ هِمَّتـَــــها === عَــــزّت مَوَدّتُهــــا لَـــمْ تَعْنِهــا الذِّمَــــمُ

تُدْنِي الشبيبـــــةَ والشُيّـــابُ تَدْفعُهــــمْ === والكَيـْــــلُ بَيْنهــــمُ ضَيـْـــزٌ إذا اقْتَسمُوا

زَيِّـــــنْ شبَابَكَ بالتّقوى وَكُنْ وَرِعـــًـا === تَفُـــــزْ بِظِــــلٍّ إذا ما أَضْحَـــتِ الأُمَـــمُ

وَاخْــــشَ البوائـــقَ إِنْ إبلـــيسُ زيَّنها === وَاحْـــذَرْ غِوايـةَ نَفْــــٍس غَـــرَّها الأَثـِــمُ

وَاتـْـــلُ المثانـــيَ بالأسحــاِر مُبْتَهِــلاً === وَاذْرِفْ دموعـــًا كَمــا لَوْ مَسَّـــك الأَلـــمُ

وَاسْتغفــــرِ اللهَ مِنْ وِزْرٍ وَمِن زَلـَـــلٍ === تَأْتيــــــــه جارحــــةٌ أَوْ مَــــا يَفُـوهُ فَـــــمُ

وَوَقـِّـــرِ الشّيـــبَ إنْ شَبـّــتْ فَتَائِلُـــهُ === بِمَـــــا تُصَـــدِّقُ الأفعــــالُ لاَ الكَلـِـــــــــمُ

وَاسْــــأَلْ إِلهـًا رحيمًا حُسْنَ عَاقِبــةٍ === ثـــمّ الثَّبــاتَ وبالتَّوحيــــدَ تَخْتَتـِـــــــــــــــمُ