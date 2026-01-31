Home»Jeunes talents»قصيدة :  » بين ربيع العمر وخريفه  » شعر : محمد شركي

قصيدة :  » بين ربيع العمر وخريفه  » شعر : محمد شركي

قصيدة :   » بين ربيع العمر وخريفه « 

شعر : محمد شركي

مناسبة القصيدة :

وافتني ابنتي الصغرى هند بلوحة  عبر المحمول جمعت فيها بين صورتين لي ،واحدة وأنا في ربيع العمر ، وأخرى وأنا في خريفه ، فأوحت لي بما يلي :

يَا غافـلاً هَاكَ نُصْحـًا إنْ دنـا هـَـــــرَمُ    ===     أو كَـلَّ سمـعٌ وإن زلّـتْ بِك القـــــدمُ

فاقنعْ بحظِّك من دُنياكَ وارْضَ بـــــــه    ===    إن الشّراهــة َيأتـي بعـدها النّـــــــــدمُ

ضمّتْ مصوِّرتي فتـًــى إلى هـَــــــرِمٍ    ===     في لوحــةٍ عَجَبـًــــا لِلضِّــــد يلتئــــمُ

فانظـــرْ إليها تَجِدْ في طيِّها عِبَــــــــرًا    ===   هذا وسيـــــمٌ وذاكَ عيبُــــه الهَـــــــرَمُ

قد كنتُ فيما مضى بين الوَرَى جَذَعًا    ===     تهفــــــو إلــيّ التــي دَيْدانُـــها الشَّمَــمُ

واليومَ هَا قد كسانــي الشيــبُ حُلَّتـَــــه     ===   بعد السّـــوادِ الــذي تزهـــو به اللِّمَـــمُ

طارالغَـــــدافُ بعيــــدًا بعد أُلْفَتـِــــــــه   ===   وابتزَّني هـَــرَمي والشيــــبُ والسّقــــمُ

والغانيــــاتُ اللواتــــي كُنْتَ هِمَّتـَــــها   ===   عَــــزّت مَوَدّتُهــــا لَـــمْ تَعْنِهــا الذِّمَــــمُ

تُدْنِي الشبيبـــــةَ والشُيّـــابُ تَدْفعُهــــمْ  ===     والكَيـْــــلُ بَيْنهــــمُ ضَيـْـــزٌ إذا اقْتَسمُوا

زَيِّـــــنْ شبَابَكَ بالتّقوى وَكُنْ وَرِعـــًـا  ===    تَفُـــــزْ بِظِــــلٍّ إذا ما أَضْحَـــتِ الأُمَـــمُ

وَاخْــــشَ البوائـــقَ إِنْ إبلـــيسُ زيَّنها  ===    وَاحْـــذَرْ غِوايـةَ نَفْــــٍس غَـــرَّها الأَثـِــمُ

وَاتـْـــلُ المثانـــيَ بالأسحــاِر مُبْتَهِــلاً  ===   وَاذْرِفْ دموعـــًا كَمــا لَوْ مَسَّـــك الأَلـــمُ

وَاسْتغفــــرِ اللهَ مِنْ وِزْرٍ وَمِن زَلـَـــلٍ  ===   تَأْتيــــــــه جارحــــةٌ أَوْ مَــــا يَفُـوهُ فَـــــمُ

وَوَقـِّـــرِ الشّيـــبَ إنْ شَبـّــتْ فَتَائِلُـــهُ  ===   بِمَـــــا تُصَـــدِّقُ الأفعــــالُ لاَ الكَلـِـــــــــمُ

وَاسْــــأَلْ إِلهـًا رحيمًا حُسْنَ عَاقِبــةٍ ===    ثـــمّ الثَّبــاتَ وبالتَّوحيــــدَ تَخْتَتـِـــــــــــــــمُ

