قصيدة : » بين ربيع العمر وخريفه «
شعر : محمد شركي
مناسبة القصيدة :
وافتني ابنتي الصغرى هند بلوحة عبر المحمول جمعت فيها بين صورتين لي ،واحدة وأنا في ربيع العمر ، وأخرى وأنا في خريفه ، فأوحت لي بما يلي :
يَا غافـلاً هَاكَ نُصْحـًا إنْ دنـا هـَـــــرَمُ === أو كَـلَّ سمـعٌ وإن زلّـتْ بِك القـــــدمُ
فاقنعْ بحظِّك من دُنياكَ وارْضَ بـــــــه === إن الشّراهــة َيأتـي بعـدها النّـــــــــدمُ
ضمّتْ مصوِّرتي فتـًــى إلى هـَــــــرِمٍ === في لوحــةٍ عَجَبـًــــا لِلضِّــــد يلتئــــمُ
فانظـــرْ إليها تَجِدْ في طيِّها عِبَــــــــرًا === هذا وسيـــــمٌ وذاكَ عيبُــــه الهَـــــــرَمُ
قد كنتُ فيما مضى بين الوَرَى جَذَعًا === تهفــــــو إلــيّ التــي دَيْدانُـــها الشَّمَــمُ
واليومَ هَا قد كسانــي الشيــبُ حُلَّتـَــــه === بعد السّـــوادِ الــذي تزهـــو به اللِّمَـــمُ
طارالغَـــــدافُ بعيــــدًا بعد أُلْفَتـِــــــــه === وابتزَّني هـَــرَمي والشيــــبُ والسّقــــمُ
والغانيــــاتُ اللواتــــي كُنْتَ هِمَّتـَــــها === عَــــزّت مَوَدّتُهــــا لَـــمْ تَعْنِهــا الذِّمَــــمُ
تُدْنِي الشبيبـــــةَ والشُيّـــابُ تَدْفعُهــــمْ === والكَيـْــــلُ بَيْنهــــمُ ضَيـْـــزٌ إذا اقْتَسمُوا
زَيِّـــــنْ شبَابَكَ بالتّقوى وَكُنْ وَرِعـــًـا === تَفُـــــزْ بِظِــــلٍّ إذا ما أَضْحَـــتِ الأُمَـــمُ
وَاخْــــشَ البوائـــقَ إِنْ إبلـــيسُ زيَّنها === وَاحْـــذَرْ غِوايـةَ نَفْــــٍس غَـــرَّها الأَثـِــمُ
وَاتـْـــلُ المثانـــيَ بالأسحــاِر مُبْتَهِــلاً === وَاذْرِفْ دموعـــًا كَمــا لَوْ مَسَّـــك الأَلـــمُ
وَاسْتغفــــرِ اللهَ مِنْ وِزْرٍ وَمِن زَلـَـــلٍ === تَأْتيــــــــه جارحــــةٌ أَوْ مَــــا يَفُـوهُ فَـــــمُ
وَوَقـِّـــرِ الشّيـــبَ إنْ شَبـّــتْ فَتَائِلُـــهُ === بِمَـــــا تُصَـــدِّقُ الأفعــــالُ لاَ الكَلـِـــــــــمُ
وَاسْــــأَلْ إِلهـًا رحيمًا حُسْنَ عَاقِبــةٍ === ثـــمّ الثَّبــاتَ وبالتَّوحيــــدَ تَخْتَتـِـــــــــــــــمُ
