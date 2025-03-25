مرثية : » ربَّاهُ مَنْ لِي بأُمّ أستجيرُ بها ؟ «

شعر : محمد شركي

شقّ الفـراقُ فـراقُ الأُمِّ وَاكَبِـــــــــــــــدَا كأنّها ما ثَوتْ بين الورى أبـــــــــــــدا

يوم َ الخطابةِ فاضتْ روحُ حانِيَتِـــــــي وبارحتْ في ضُحىً لمّا ارتقتْ جسـدا

وغَمْغَمَتْ كَلِمًـــا غُمَّتْ بلاغتُــــــــــــه لكنّهـــا أفصحـــتْ إذْ نَبْضُهـــــا هَمَــدا

ما كــدتُ أُرشفهــا من زمزم جُرَعـــا حتّى قضتْ نحبَهـــــا وقَرَّحــــتْ كَبِـــدا

فالقلــــبُ منفطــــرٌ والدمـــعُ منسجــمٌ أُثْنـــــي على الله ما أعطى وما أخـــــذا

لقَّنتُها اســـمَ الذي سبحانـــه عَبـــــدتْ وسَبّحــــتْ وَبـِــه ما أشركــــتْ أحــــدا

والمصطفى صدَّقتْ ترجــو شفاعتـَــه محمّـــــــدٌ صادقُ الوعـــدِ الذي وعـــدا

ربَّــــــاهُ من لــي بأمّ أستجيــــرُ بها ؟ أمّـــــــــاهُ كُنــتِ لِمَوْتــور كَبـَـا مَـــــدَدا

هـلْ بعدهــا مِنْ مُقِيــل عثرةً فَدُحـــتْ من لـي بِصرح إذا مــا أُعْــوِز العُمُــدا ؟

قــــــال الإلــــه إذا ماتتْ فلا مــــــددٌ يُرجى سوى عمــل إن عَاضَـــك المَــدَدا

أَرْنـُــــو لِمَرْقدِها والله يرحمهــــــــا ونَأْيُهـــــا أَمَـــــدا قـد زادنــــي كَمَــــدا

في اليُتم سيَّانِ ذُو شيب ومَنْ صَغُرُوا فالرُّزْءُ أَبْأَسهـــــم واعْتــَـــاصَ واتَّحَـــــدا

يبكــــــي اليتيــمُ بدمـع العيـنِ يسكبُـه إن ماتـــتِ الأمُّ أمَّــــا الشيــــخُ قد فَئـِــــدا

يَسْلُــــو الفتى صابرًا في كلِّ نائبــــة لكنّــــــه جَــــــزِعٌ إن أمَّــــــه فَقـَــــــــــدا

أنَّـــــى له قـَـــدَمٌ من تحتِهــــا عَــدَنٌ وراحــــةٌ بأَريـــــج المســـــكِ قد فَقـَـــــــدا

مـــن للفتــــى بالتـي تحنــوا وتكلؤُه والحضـــنُ مضجعُه إن عُـــلَّ أو سَهِــــدا ؟

يا ربِّ بالمصطفى أدعــــو وأبتهـلُ فاشْمـَـــلْ بعفـــوك أنت الواهـبُ المَــــــــدَدا

أُمِّي وحَانِيَتِي في اللحــــد قد نزلت وارأفْ بهــــا راضـيًا يا واحـــــداً صمـــــدا

واللهُ أحمـــــدُه ما سُبِّحـــتْ سُبَــــحٌ ثمّ الصلاةُ علـــى مَنْ في الــــوَرَى حُمِــــدا