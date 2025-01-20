Home»International»أسكاس أمباركي جدّي إنو.

أسكاس أمباركي جدّي إنو.

/ /0/ 4
0
Shares
PinterestGoogle+

أسكاس أمباركي جدّي إِنو.
ـ أمباركي؟
نعم أمباركي. كما سمعتُ و تسمع. لا أنت و لا أبي و لا احدا من أحبابي بأجزناية المنسية كان يعرف معنى » أمباركي ». إن كان لا يعرفها أحد هناك. فكيف يدّعون أنّهم أمازيغ؟
ربما كانت للريف أمازيغته الخاصة. إن كان الأمر كذلك فما المانع من اعتماد تقويم خاص به و ترسيم عيد يليق بمقام الرّيف العنيد؟
جرّٓبوا التقويم الذي يؤرخ لميلاد و جرّٓبنا الذي يؤرخ للفرار من الجور و التخلي عن كل شيء من أجل العقيدة و ها هم يجربون تقويما يؤرخ لمعركة. ربما وصل يوما صدى تقدمنا الٱفاق و تحقق ببركة شيشناق ما لم يتحقق في شينكن بسبب كثرة الألسن و اختلاف الأعراق.
رحلتٓ جدّي دون أن ترى رايةٌ بألوان بحرِ « بِيّا » و أفْزازْ و مايْرامان، راية يتوسّطها هيكل ضّبّ بلون بنعمان اختير نكاية في العُربان.

أسكاس أماينو جدّي إِنو . حتى هذه لن تفهم قطعا ذيلها رغم كونك أمازيغا . لو كنت حيّا بيننا لنصحوك بالإرتباط بداهية أو نوميديا بدل ميمونة. رحمك الله جدتي.
لو بقيت حيّا بيننا لأصابك الذهول و ربما الإغماء من كثرة اللّغٓط حول الأسماء. لو عشت بيننا لكان لك رُبّما رأي ٱخر حول تسمية ابنيك الوحيدين محمد و عمرو؟ ربما اتهمك أحدهم بسوء الإختيار و بالتنكر للجذور بتفضيل أسماء الأغيار: هي أسماء مشرقية جاء بها الغزاة من شبه الجزيرة العربية.
لو كنت حيّا بيننا لشهدتٓ تبدلا في المواقف و الٱراء. في سباق الباء و الراء يتحدد الأصدقاء و الأعداء. العربي عدوّا صار و العبري أضحى مُرحّبا به بٓل مِن أهل الدّار.
أتعرفُ يا جدّي أن المسبحة، التي أحببتها و قضيت جُلّ أوقاتك تلاطف حُبيباتها بالتسبيح و التحميد و التكبير ثم تُزين بها صدرك في الأخير، قد صارت مستهجنة تثير حفيظة بعض الصّفوة اكثر مما تثيره القلنسوة.؟

أسكاس أمباركي. كيف لا يكون أمباركي و قد صار السّفر من أجدير إلى أسوير يأخذ منّا نصف ساعة أو أقل بعد أن كنّا نقطع المسافة في أربع ساعات على ظهرِ بٓغل.
ْو لن أحدثك عن مستوى التقدم و عن تحسن أحوال الناس في ادساس ْو تِغزة و تيداس. إنها بركات أسكاس.
أسݣاس أمباركي جدّي.كيف لا و الطّريق معبّدة عبر ذيزي نيجذي إلى المرس و إفلوقن و ذيات أوفزاز و تصل حتى أزرو نزوظا مرورا بالرمّانة.

أسگاس أمباركي جٓدّي الحنون..كيف لا و المنطقة تعرف التفاتة رسمية و انطلاق قطار التنمية. الطرق كلها صارت معبّدة و قد جرى تجديد المدرسة الوحيدة.
لا معطّٓل و لا عاطل في البلدة… من لم تُعجبه الوظيفة امتهن حرفة و من لم يشتغل بالفلاحة وجد مكانا له في السيّاحة. لقد جرى الإهتمام بالأماكن السياحية من أزرو نظامزا إلى إيفري نبوحنون مرورا بذِسشرا.

أسكاس أماينو ا جدّي إنو. لو كنت حيّا بيننا لرأيت عدد التعاونيات التي تجمع رجال و نساء المدشر..فهذه لتثمين اللوز و هذه لتربية النحل وتلك لتسويق زيوت مايرامان و فليو و الزعتر.

أسكاس أمباركي جدّي موحند. كل بيوت الشهداء و المقاومين صارت مزارات و على كل مواقع المعارك بنيت نصب تذكارية تؤرخ للمقاومة و للفترة الإستعمارية. كما تم إدراج إسمٓي الشهيد أحمد بن تهرسات و المجاهد عمر بن حمادي في كتاب التاريخ للثالثة إعدادي.
إعلم جدّي رحمك الله أنّ كل شيء صار على ما يرام ولم يكن ينقصنا سوى ترسيم تقويم قديم و إضافة عيد جديد في أول العام.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailبعد عشر سنوات من الخطاب الملكي السامي ل 18 مارس 2003 بوجدة.Default Thumbnailانتخاب المغرب رئيسا لأعلى هيئة حقوقية…يضع النظام العسكري في الجزائر امام الامر الواقع بخصوص ملف سجله الحقوقي الأسود!!Default Thumbnailنفس الغيابDefault Thumbnailإجتهاد الاوقاف في زمن الجفاف. تيمموا تغنموا

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *