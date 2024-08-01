أحمد عصيد يجاهر بإنكار البعث والآخرة والقدر في مقال يتجاسرفيه على دين الله عز وجل في شهر الصيام

حديث الجمعة : ((فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ))

حديث الجمعة : (( إن هذا لهو البلاء المبين ))

جرادة : أمام ارتفاع عدد الاصابات بكورونا تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد ابتداء من يوم الثلاثاء 06 أكتوبر