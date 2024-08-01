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قصيدة :  » أبا العبد المنعم في جنان نُعيت لنا وأدمعنا سجام  » شعر محمد شركي

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قصيدة  :  » أبا العبد المنعم في جنان   نُعيت لنا وأدمعنا سجام « 

شعر محمد شركي

أَعــــــيٌّ أم تعصّـــــــــاك  الكــــــــلام      ومـــا يُجـــدي وقــد نُعـــيَ الهُمــــــام

أبـــا العبـــــد المنعــــــــم في جنــــــان     نُعـــيــت لنـــــا وأدمعنـــــــا سجــــــام

لأنـــت الليـــث إن ذكــــرت ليــــــوث     وأنــــت لهــــا المُقــــــدّم والإمـــــــــام

فيــــا مــــن كـــــان عند الله يرجــــــو     شهـــــادتــه أُعـــــدَّ لــــك المَقـــــــــــام

مقـــــــام الفائزيـــــن بــــروح عــــدن     وفــــي الفـــردوس حــــفّ بك الكـــرام

بـــــلاؤك فــــي سبيـــل الله حُســـــــنٌ     لئـــــن ذُكـــــــر الرجـــال لك السّنــــام

وأيٌّ فتـــــى هنيّـــــةُ فــــي وســـــــام     لأنـــت البـــــدر تـــــــمّ له  التمـــــــــام

ومـــا أحلـــــى كتــــاب الله تتلـــــــــو     تُحـــــبّره إذا وجــــــب الصيـــــــــــــام

وتبلــــغ في المحافـــــل شأو قُـــــــسّ     ويَسلَــــــس إن نطقـــــتَ لك الكـــــــلام

ويحلـــــو في بــــــدائعك البيـــــــــــان     بهـــــا تشــــــدو كمـا سجــــع الحمـــام

لـــك الإقــــــدام في الهيجـــاء ليــــــثٌ    وتخشـــــــى مـــن جســـارتك اللئـــــــام

أذقــــت المعتديـــــن صنـــوف خسـف    بغـــــزة لا تُضــــــــام ولا تـُـــــــــــرام

لـــك الجُنـــــدُ البــــواسل في ثغــــــور   صنـــــاديــــــدٌ وأنــــت لهــم زمـــــــــام

بـــــأرض العُــــرب رافقــــــك الأمان    وعند الفـــــــرس بــــاغتـــــك اللئــــــام

ومــا رعـــــت الأعــــــاجم عهــــد وُدّ   ومـــــا يُـــرعــــى إذا غـــدر الطَّغــــــام

سيــــذكرك الأمـــــاجد كـــل حيــــــن    وينهـــــل مــــن منــــاهلك الكــــــــــرام

ويخســـــأ من تخلّــــى عــــن هُمــــام    ويخـــــزى مــــن تعــــقّبه المَــــــــــــلام

رثيـــــتُك يـــا هُمــــام بذي القوافـــــي   فعـــــذرًا إن تعطّــــل بي الكــــــــــــــلام

وما تُغنــــــي إذا بــــــكت القوافـــــــي   بكــــــاء العيـــــــن إن نُعــــــي الهُمــــام

فيــــــا قبــر الهُمـــــام سُقيــــت صوبا    يجـــــــود علـــــى الــــدوام به الغمـــــام

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